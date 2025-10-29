Advertisement
Hurricane Melissa: जमैका में जलजला, 300 Kmph की रफ्तार से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान

Cyclone Melissa News: चक्रवात मेलिसा ने कैरीबियन देशों में कहर मचा दिया है. इस तूफान की चपेट में आए जमैका में चारों ओर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं. सड़कें टूट चुकी हैं, घर पूरी तरह तबाह हैं. जगह-जगह पेड़ उखड़े हुए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:17 PM IST
Cyclone Melissa wreaks havoc in Jamaica: कैरेबियन क्षेत्र इस वक्त इतिहास के सबसे भयावह प्राकृतिक प्रहार का सामना कर रहा है. हरिकेन मेलिसा (Hurricane Melissa), जिसे अटलांटिक महासागर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है. उसने जमैका को तबाह कर देने के बाद बुधवार को क्यूबा में लैंडफॉल किया.

मेलिसा की रफ्तार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए. 300 किलोमीटर प्रति घंटे (लगभग 185 मील प्रति घंटे) की हवाओं के साथ यह कैटेगरी-5 तूफान के रूप में जमैका से टकराया और पूरे द्वीप को झकझोर कर रख दिया. जमीन से टकराने के बाद इसकी तीव्रता घटकर कैटेगरी-3 रह गई, जब यह क्यूबा के पूर्वी तट से टकराया.

युद्धभूमि जैसा दिख रहा नजारा

जमैका में तूफान के बाद का दृश्य किसी युद्धभूमि से कम नहीं दिख रहे हैं. सरकार ने पूरे देश को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है. प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने मंगलवार को आपातकालीन आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रशासन किसी भी अफरातफरी और लूटपाट को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है.

इस भयानक तूफान के बाद लगभग 15,000 लोग सरकारी शेल्टरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 5.3 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से वंचित हैं. राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की है कि कम से कम सात लोगों की मौत अब तक दर्ज की जा चुकी है. इनमें ज्यादातर मौतें तूफान से पहले की तैयारी के दौरान हुईं, जब लोग घरों को सुरक्षित करने की कोशिश में थे.

सड़कों पर तबाही, घरों का नामोनिशान नहीं

राजधानी किंग्सटन से लेकर दक्षिण-पश्चिमी जिले सेंट एलिज़ाबेथ तक, हर तरफ बर्बादी का मंजर है. जमीन पर पड़े बिजली के खंभे, गिरे हुए पेड़ और पानी में डूबे मकान. ये नजारे बताते हैं कि मेलिसा ने किस कदर जमैका में कहर ढहाया है. जमैका आपदा प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष डेसमंड मैकेंजी ने बताया, 'सेंट एलिज़ाबेथ पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है. कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बचावकर्मी नाव से जा रहे हैं.'

चार अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, और एक अस्पताल में बिजली कटने के बाद 75 मरीजों को दूसरे केंद्रों पर शिफ्ट करना पड़ा. देश के दक्षिणी हिस्से क्लैरेंडन में पूरे कस्बे डूबे हुए हैं, और कई पुल टूट गए हैं.

हजारों पर्यटक फंसे, हवाईअड्डों को भारी नुकसान

मेलिसा तूफान की वजह से जमैका में हवाई अड्डे पानी में डूबकर ठप हो गए हैं, जिसके चलते करीब 25,000 विदेशी पर्यटक देश में फंसे हुए हैं. सरकार ने राहत सामग्री की तेज आपूर्ति के लिए गुरुवार तक सभी हवाईअड्डे दोबारा खोलने की योजना बनाई है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि कई रनवे अब भी जलमग्न हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, मॉन्टेगो बे स्थित सैंगस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तूफान के दौरान वेटिंग लाउंज की छत गिर गई, और फर्श पर पानी भर गया. वायरल वीडियो में यात्री कुर्सियों के नीचे से बहते पानी के बीच शरण लेते दिखे. सरकार ने चेतावनी दी थी कि सैंगस्टर एयरपोर्ट को संचालन में गंभीर बाधा पड़ सकती है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर इयान फ्लेमिंग एयरपोर्ट को वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

जबरदस्त रफ्तार से क्यूबा में टकराया तूफान

जमैका को तहस-नहस करने के बाद हरिकेन मेलिसा बुधवार तड़के क्यूबा के पूर्वी हिस्से से टकराया. यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर (NHC) के अनुसार, जब तूफान ने क्यूबा के ग्रांमा और सैंटियागो डी क्यूबा प्रांत में प्रवेश किया. तब उसकी रफ्तार करीब 190 किमी प्रति घंटे थी. तूफान की गंभीरता को समझते हुए क्यूबा सरकार ने लाखों लोगों को पहले ही शेल्टरों में स्थानांतरित कर दिया था. फिलहाल देश के पांच प्रांतों ग्रांमा, सैंटियागो डी क्यूबा, ग्वांतानामो, होलगुइन और लास तुनास में हरिकेन वॉर्निंग जारी है.

मेलिसा तूफान का केंद्र चिविरीको से 20 मील पूर्व और ग्वांतानामो से 60 मील पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में बताया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बुधवार दोपहर तक क्यूबा पार करके बहामास की दिशा में बढ़ेगा.

'कातरीना' से भी ताकतवर मेलिसा

मौसम वैज्ञानिकों ने इसे इतिहास के सबसे ताकतवर अटलांटिक हरिकेनों में से एक बताया है. यह तूफान 2005 में अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स को तबाह करने वाले हरिकेन कातरीना से भी अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है. कातरीना ने करीब 1,392 लोगों की जान ली थी और लगभग 125 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया था.

हालांकि मेलिसा के आंकड़े अभी शुरुआती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी तीव्रता और गति दोनों अभूतपूर्व हैं. ऐसे में इसके नुकसान के आंकड़े भी ज्यादा हो सकते हैं. 

जमैका में अभी कैसे हैं हालात?

फिलहाल पूरे जमैका में टेलीकॉम नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हैं. आपदा राहत एजेंसियां सैटेलाइट फ़ोन और रेडियो से संपर्क बनाए रखे हुए हैं. सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय की है और अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत विभाग ने कहा है कि वह जमैका और क्यूबा दोनों में मानवीय सहायता दल भेजने के लिए तैयार है. इस बीच अमेरिकी तट रक्षक ने बहामास और फ्लोरिडा के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी लोगों को तटों से दूर रहने को कहा है. 

अभी खत्म नहीं हुआ खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मेलिसा अभी कमजोर नहीं हुआ है. क्यूबा से गुजरने के बाद यह बहामास और फिर फ्लोरिडा की दिशा में बढ़ सकता है. नेशनल हरिकेन सेंटर मियामी के मुताबिक, मेलिसा की रफ्तार भले कम हो गई हो, लेकिन इसका आकार और ऊर्जा इतनी विशाल है कि यह आने वाले दिनों में भी तबाही मचा सकता है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

