Advertisement
trendingNow12941107
Hindi Newsदुनिया

चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 9 लोगों की मौत; बाढ़ और भूस्खलन से कई लोग लापता

Bualoi: तूफान बुआलोई की भारी बारिश और तेज हवाओं ने मध्य वियतनाम में सड़कों पर पानी भर दिया, छतें उड़ा दीं और कम से कम 9 लोगों की जान ले ली. इससे पहले कि यह तूफान सोमवार को लाओस की ओर बढ़ा था लेकिन तूफान कमजोर पड़ गया था. वियतनाम से पहले चक्रवाती तूफान बुआलोई ने फिलिपींस में तबाही मचाई थी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Cyclonic Storm Bualoi: वियतनाम में चक्रवाती तूफान बुआलोई ने भारी तबाही मचाई है. जानकारी के मुताबिक अब तक इस तूफान के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है और कई मछुआरों समेत काफी लोग लापता है.  चक्रवाती तूफान बुआलोई की तेज हवाओं और भारी बारिश ने कई घर नष्ट कर दिया है और बिजली के खंभों को भी उखाड़ दिया है. नेशनल वेदर फोरकास्ट एजेंसी के अनुसार, चक्रवात बुआलोई के कारण समुद्र की लहरें पूरे उफान पर हैं. 88-117 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है. 

जानकारी के मुताबिक, वियतनाम से टकराने के पहले चक्रवाती तूफान बुआलोई तटों के आसपास मंडराता रहा. जिसके कारण समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें उठी. चक्रवाती तूफान बुआलोई के टकराने के पहले प्रशासन ने हजारों लोगों को रेस्क्यू करके तटीय इलाका खाली करवा दिया था।.वहीं, मौसम खराब होने की वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गईं और कुछ फ्लाइट देरी से चल रही हैं. 

कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक,  चक्रवाती तूफान बुआलोई के कारण वियतनाम के शहरों में बाढ़ जैसे हालात है. सरकारी मीडिया ने कहा कि बचाव दल 17 लापता मछुआरों की तलाश कर रहे हैं. वियतनाम के मौसम विज्ञानियों ने कहा कि सोमवार सुबह 10 बजे, तूफान का केंद्र न्घे आन प्रांत और लाओस की सीमा के पास जमीन पर था, जिसमें 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं. उन्होंने कहा कि यह मध्य लाओस में गहराई तक जाएगा. वियतनामी अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रोक दिया और चार तटीय हवाई अड्डों पर परिचालन निलंबित कर दिया. 

राज्य मीडिया ने कहा कि रविवार आधी रात के बाद तूफान के आने से पहले 347000 से अधिक घरों की बिजली भी गुल हो गई थी. जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. बता दें, चक्रवाती तूफान बुआलोई के चलते वियतनाम में शनिवार से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है. बता दें, वियतनाम से पहले चक्रवाती तूफान बुआलोई ने फिलिपींस में तबाही मचाई थी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, चक्रवात बुआलोई से पहले यहां चक्रवात रगासा आया था. रागासा के कारण ताईवान, हांगकांग और चीन में भी अलर्ट जारी किया गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Storm Bualoi

Trending news

रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
;