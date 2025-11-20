Advertisement
trendingNow13011435
Hindi Newsदुनिया

Czech Republic Trains collide: हे राम! एक तरफ से आ रही थी एक्सप्रेस, दूसरी तरफ से पैसेंजर; आमने-सामने हो गई भयंकर भिड़ंत और फिर...

Trains collide in Czech Republic: चेक रिपब्लिक के साउथ बोहेमियन हिस्से में गुरुवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जब दो ट्रेनें आमने-सामने टकरा गईं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दुर्घटना में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 20, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Czech Republic Trains collide: हे राम! एक तरफ से आ रही थी एक्सप्रेस, दूसरी तरफ से पैसेंजर; आमने-सामने हो गई भयंकर भिड़ंत और फिर...

Czech Republic Train Accident: चेक रिपब्लिक के साउथ बोहेमियन इलाके में गुरुवार को दो ट्रेनों की टक्कर हो गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, इसमें 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मार्टिन कुप्का ने कहा कि कारण की जांच की जा रही है; शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एक ट्रेन स्टॉप पर सिग्नल पार कर गई होगी. एक्स पोस्ट पर मंत्री ने कहा, "आज सुबह, ज्लिव और दिवची के बीच लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंच रही हैं, और पैसेंजर को निकाला जा रहा है.

40 लोगों को हल्की चोट
रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 की हालत गंभीर है और लगभग 40 लोगों को हल्की चोट आई है. मैं स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं." उन्होंने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए आगे लिखा, "मैं सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं. रेलवे इंस्पेक्टरेट पहले से ही घटना की जांच कर रहा है. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस ट्रेन शायद स्टॉप पोजीशन में सिग्नल पार कर गई थी. इस लाइन पर 2030 के बाद ईटीसीएस शुरू करने का प्लान है. हालांकि, यह हादसा यह भी दिखाता है कि हमें इंसानी गलतियों को बेहतर ढंग से रोकने में सक्षम मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम को और बढ़ाना जारी रखना होगा."

सुबह 6.20 बजे के करीब हुआ हादसा
सीटीके न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह हादसा सुबह 6.20 बजे के करीब हुआ. हादसा सेस्के बुदेजोविस शहर के पास हुआ. रीजनल रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई है. सेस्के बुदेजोविस और प्लजेन शहर के बीच ट्रैफिक रोक दिया गया था और दोपहर तक इसके फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं थी. अधिकारी हादसे के कारण की जांच कर रहे थे. फायर और रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि टक्कर प्राग से करीब 132 किलोमीटर दक्षिण में हुई. इसके बाद दोनों ट्रेनों के सभी पैसेंजर को सुरक्षित निकाल लिया गया. न्यूज डॉट एजेड की रिपोर्ट के मुताबिक, एक क्षेत्रीय अस्पताल की प्रवक्ता ने पांच गंभीर रूप से घायल लोगों के भर्ती होने की पुष्टि की है. (इनपुट आईएएनएस से)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Czech Republic

Trending news

'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
Sri Guru Tegh Bahadur
श्री आनंदपुर साहिब 350वें शहीदी दिवस के लिए तैयार, पंजाब सरकार कर रही भव्य आयोजन
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ते के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?