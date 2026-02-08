एपस्टीन फाइल्स में दलाई लामा का नाम? 169 बार जिक्र होने के दावों पर कहा- न कभी मिले, न कभी इजाजत दी

Dalai lama in epstein files: एपस्टीन फाइल में ऐसे-ऐसे विश्व प्रसिद्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इस बीच दलाई लामा के ऑफिस ने रविवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया है. बयान में उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, जिनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच किसी भी तरह के संबंध की बात कही गई है.

दरअसल, कई मीडिया आउटलेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग (डीओजे) के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा था कि दलाई लामा का नाम बहुत चर्चित एपस्टीन फाइलों में 169 बार आया है. हालांकि, तिब्बती धर्मगुरु के दफ्तर ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बौद्ध धर्मगुरु का नाम कथित तौर पर कई व्यक्तिगत ईमेल और 'मसाज फॉर डमीज' नाम की किताब के इंडेक्स में आया था, जिसे एपस्टीन केस रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर पहले जारी फाइलों में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया था.

ऑफिस जारी किया बयान

इन दावों की चर्चा होने के बाद दलाई लामा के ऑफिस ने एक बयान जारी कर किसी भी कथित लिंक को साफ तौर पर खारिज किया और कहा, ''एपस्टीन फाइलों' से जुड़ी कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स दलाई लामा को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं." इसमें आगे कहा गया, "हम पक्के तौर पर पुष्टि कर सकते हैं कि लामा कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले हैं और न ही उन्होंने अपनी तरफ से किसी को उनसे मिलने या बातचीत करने की इजाजत दी है."

कुछ रिपोर्ट्स में अक्टूबर 2012 के ईमेल का जिक्र है, जिनमें कथित तौर पर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु और एपस्टीन के बीच मीटिंग का जिक्र था और यह भी इशारा किया गया था कि दलाई लामा के उनके साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद थी. इसके अलावा, यूरोपीय मीडिया आउटलेट 'नेक्स्टा टीवी' ने दावा किया कि दलाई लामा के फॉलोअर्स बताए जाने वाले लोग एपस्टीन से मिले होंगे, जिससे इनडायरेक्ट लिंक के बारे में अटकलें और तेज हो गईं.

यह मुद्दा पिछले साल भी तब सुर्खियों में आया जब पत्रकार माइकल वोल्फ ने 'डेली बीस्ट' पॉडकास्ट पर अपनी मौजूदगी में दावे किए. वोल्फ ने उन मुलाकातों के बारे में बात की जिन्हें "सैलून" बताया गया, जो कथित तौर पर एपस्टीन के घर पर आयोजित किया गया था और जिनमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं. शामिल होने वालों के नाम बताते हुए वोल्फ ने दलाई लामा को भी शामिल किया और अंदाजा लगाया कि आध्यात्मिक गुरु की मौजूदगी, अगर कोई थी, तो फंडरेजिंग या समाज सेवा से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के बारे में पता चला था कि उन्होंने पैसे के लिए एपस्टीन से संपर्क किया था.

जैकब सिल्वरमैन ने पूछे भारी सवाल

स्वतंत्र पत्रकार जैकब सिल्वरमैन ने बाद में दलाई लामा जेफरी एपस्टीन के घर पर क्यों थे? शीर्षक वाले लेख में वोल्फ के दावों का उल्लेख किया. अपनी रिपोर्ट में, सिल्वरमैन ने बताया कि दलाई लामा के ऑफिस ने उस समय इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या संगठन को एपस्टीन से कोई दान मिला था या उसका उनसे किसी तरह का कोई लेना-देना था. यह विवाद तब फिर से सामने आया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स का एक बड़ा कलेक्शन जारी किया.

इस रिकॉर्ड में फंडिंग की गतिविधि से जुड़ी तीन मिलियन से ज्यादा फाइलें, 2,000 से ज्यादा वीडियो और लगभग 1,80,000 तस्वीरें शामिल हैं.रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग सेक्टर्स के कई प्रभावशाली लोगों का जिक्र है, जिनमें नेताओं, बिजनेस से जुड़े लोग और दुनिया भर में जाने-माने लोग शामिल हैं. अलग-अलग रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे मौजूदा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ-साथ बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर्स के नाम भी शामिल हैं.

