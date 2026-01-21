मिस्टर प्रेसिडेंट, भाड़ में जाओ...ग्रीनलैंड डिबेट के दौरान भड़के डेनिश सांसद, क्यों उतारा ट्रंप पर गुस्सा?

Donald Trump: इन दिनों ग्रीनलैंड को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी है. इसी बीच डेनमार्क के एक सांसद ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा भाड़ में जाओ, ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है.
Greenland: ग्रीनलैंड को लेकर तकरार छिड़ी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहे हैं. ट्रंप के दबाव को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, वहीं अब डेनमार्क के एक सांसद ने US प्रेसिडेंट पर नाराजगी जताई है. ग्रीनलैंड को लेकर ये सांसद गुस्से से लाल हो गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा भाड़ में जाओ ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है, इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते है.
क्लिप हुई वायरल
यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेटिव बॉडी में हाल ही में हुई एक डिबेट के दौरान, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर एंडर्स विस्टिसेन ने ट्रंप से सीधे कहा कि भाड़ में जाओ ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है. वो अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में आ गए और उनकी क्लिप वायरल हो गई है.
Europe is officially done pretending this is normal diplomacy. pic.twitter.com/wtnIhdTJok
डेनिश सांसद ने क्या कहा
प्रिय प्रेसिडेंट ट्रंप, बहुत ध्यान से सुनिए, ग्रीनलैंड 800 सालों से डेनिश किंगडम का हिस्सा रहा है यह एक जुड़ा हुआ देश है, यह बिकने के लिए नहीं है, मैं इसे ऐसे शब्दों में कहता हूं जिन्हें आप समझ सकें, मिस्टर प्रेसिडेंट, भाड़ में जाओ. आगे कहा कि मुझे माफ करना, साथ काम करने वाले, यह हमारे नियमों के खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा इस कमरे में गलत शब्दों और भाषा के बारे में हमारे पास साफ नियम हैं. आपको बीच में टोकने के लिए मुझे खेद है, यह मंजूर नहीं है, भले ही इस बारे में आपकी गहरी राजनीतिक भावनाएं हों.
बुरी तरह से उड़ाया मजाक
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने से एक दिन पहले यूरोपियन लोगों का बुरी तरह मजाक उड़ाया था, बता दें कि अमेरिकी नेता ने स्ट्रेटेजिक रूप से मौजूद आर्कटिक इलाके को हासिल करने के मुद्दे पर जनता का दबाव फिर से बनाया है. ट्रंप का कहना है कि मिनरल से भरपूर ग्रीनलैंड रूस और चीन के खिलाफ US और NATO की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिघलता आर्कटिक खुल रहा है और सुपरपावर स्ट्रेटेजिक तरक्की के लिए जूझ रहे हैं.