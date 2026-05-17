कौन हैं काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस? FBI के जेट से डेट पर म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने गईं, अब जा सकती है 'साहब' की कुर्सी!

Kash Pate Girl friend White House Rumours: ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही जिन धुरंधरों के अच्छे दिन आए थे, वो अपनी करनी से एक-एक करके नौकरी से निकाले जा रहे हैं. ट्रंप कैबिनेट और व्हाइट हाउस में तैनात ऐसे कई लोगों की छुट्टी हो चुकी है. अब एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल की कुर्सी जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. शराब से जुड़े पुराने विवाद, ईरानी हैकर्स द्वारा ईमेल हैक के बाद इस बार गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को एफबीआई के जेट से डेट पर ले जाने, सरकारी सिक्योरिटी दिलवाने से भड़के विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के नेता काश पटेल के पीछे हाथ धो कर पड़ गए हैं.

काम से हाथ धोएंगे?

काश पटेल पर नए आरोप ये हैं कि उन्होंने अपनी सरकारी पद का इस्तेमाल निजी और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए किया. इसमें भी सबसे चर्चा में हैं उनकी लक्जरी डेट और पर्ल हार्बर में वीआईपी स्नॉर्कल. डेमोक्रेट्स पार्टी के नेताओं का कहना है कि पटेल ने एफबीआई का मजाक बनाकर रख दिया है. खराब परफार्मेंस के बाद भी ट्रंप के करीबी होने की वजह से उनकी नौकरी बची हुई है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति भी न बचाएंगे, बल्कि उन्हीं के साइन से पटेल की एफबीआई से सीधे रुखसती होगी.

कौन है गर्लफ्रेंड?

काश पटेल की गर्लफ्रेंड का नाम एलेक्सिस विल्किंस है. वो बहुत खूबसूरत होने के साथ ग्लैमरस सिंगर और अभिनेत्री हैं. सेलिब्रेटी होने की वजह से उनके पास पैसा-कौड़ी, गाड़ी-घोड़ा की कोई कमी नहीं है, लेकिन बॉयफ्रेंड ट्रंप का करीबी हो तो बात कुछ और होती है. यही वजह थी कि इस बार पटेल साहब गर्लफ्रेंड को अपना भौकाल दिखाने के लिए पटेल उन्हें एफबीआई के जेट गल्फस्ट्रीम-वी से ले गए. मानो वो अमेरिकी सरकार का नहीं काश टेल का पर्सनल चार्टेड प्लेन हो. ये घटनाक्रम मई, 2025 का था, लेकिन खुला इस साल मई, 2026 में. आरोप है कि काश पटेल एलेक्सिस को वाशिंगटन से फिलाडेल्फिया तक एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट सुनवाने ले गए थे. प्लेन लैंड हुआ तो वहां एफबीआई की हाई-फाई गाड़ियों में बैठकर घूमे.

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कंट्री म्यूजिक कॉन्सर्ट में दोनों ने प्राइवेट सुइट में शो देखा, उसकी कीमत 40 लाख रुपये बताई जा रही है. जबकि एफबीआई के नियमों के अनुसार, डायरेक्टर को सुरक्षा कारणों से ही सरकारी विमान का इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, लेकिन निजी खर्चों का भुगतान करना अनिवार्य है.

एलेक्सिस की पैदाइश 1998 की है. एलेक्सिस का जन्म मैसाचुसेट्स में हुआ. फिलहाल नैशविले में रहती हैं. वो धुर दक्षिण पंथी विचारधार की हैं. जबकि काश पटेल 1980 बॉर्न हैं. दोनों में 19 साल छोटाई-बड़ाई है. विल्किंस अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिकों के लिए सामाजिक काम भी करती हैं. उनके डेब्यू EP और वेटरन्स डे ट्रिब्यूट सॉन्ग को एक मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मिल चुके हैं. उन्होंने क्रिस यंग, जो निकोल्स, सारा इवांस और पार्मली जैसे बड़े कलाकारों के साथ भी परफॉर्म किया है. एलेक्सिस से काश पटेल की पहली मुलाकात अक्टूबर 2022 में नैशविले में एक प्रोग्राम में हुई थी. 2023 से डेट कर रहे हैं. काश पटेल ने मैडम को सरकारी खर्च से चलने वाले सुरक्षा बलों (SWAT टीमों) से सुरक्षा दिलवाई मानो वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी हो.

बहुमुखी प्रतिभा की धनी एलेक्सिस अक्सर टूर पर रहती हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वो 'द अमेरिकन बॉर्डर स्टोरी' में प्रवक्ता के रूप में पॉडकास्टर और राजनीतिक टिप्पणीकार की भूमिका निभा चुकी हैं.

गर्लफ्रेंड के चक्कर में कैसे फंसे?

कुछ महीनों बाद, पटेल ने जस्टिस डिपार्टमेंट के प्लेन से घूमने गए और एलेक्सिस विल्किन्स के कॉन्सर्ट में शामिल हुए. इसके बाद वही टेनेसी में गया, जहां मैडम रहती हैं. हालांकि इस दौरान फ्लाइट क्रू को ओवरटाइम काम करने का पैसा दिया गया. लेकिन ये भी सरकारी आयोजन नहीं बल्कि निजी आयोजन था और गर्लफ्रेंड तो साथ में थी हीं.

कुछ और पुरानी कारगुजारियों की बात करें तो पटेल की पर्ल हार्बर यात्रा भी विवादों में रही थी. पिछली गर्मियों में, पटेल नौ अन्य लोगों के साथ Navy SEALs की नावों से मेमोरियल के पास वीआईपी गोताखोरी का एक्सपीरियंस किया था. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी पटेल ने नियमों को तबीयत से तोड़ा और आधा घंटे तक वहां तैरते रहे. पर्ल हार्बर 1941 के हमले में मारे गए अमेरिकी नौसेना के करीब 900 सेलर्स और नौसैनिकों की याद में संरक्षित किया गया है. वहां इस तरह जाना अलाउड नहीं है. 1993 के बाद से कोई भी एफबीआई डायरेक्टर वहां नहीं गया. काश पटेल 2025 में गए स्विम सूट में घूमे, फोटो वायरल हुई तो सफाई देते नजर आए.

गर्लफ्रेंड को एफबीआई सिक्योरिटी देने और सरकारी खर्चे पर घुमाने के चक्कर में उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं. उन्होंने जो सुविधाएं गर्लफ्रेंड को दिलवाईं, वो इससे पहले किसी एफबीआई डायरेक्टर के परिवारों तक को नहीं मिलीं.