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Hindi Newsदुनियाअंतिम संस्कार की हो रही थी तैयारी, नर्स ने श्मशान घाट पर की आखिरी कोशिश और जी उठा मुर्दा!

अंतिम संस्कार की हो रही थी तैयारी, नर्स ने श्मशान घाट पर की आखिरी कोशिश और जी उठा 'मुर्दा'!

Dead Man Alive: अगर आपको चमत्कार पर विश्वास नहीं होता तो यह खबर पढ़ लीजिए! डॉक्टरों ने जिस शख्स को मृत घोषित कर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया था, वह फ्यूनरल होम में अचानक जिंदा हो गया. अंतिम संस्कार से पहले वहां मौजूद एक नर्स की जिद ने शख्स की जिंदगी बचा ली.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 19, 2026, 06:13 PM IST
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जब मौत भी हार गई! श्मशान घाट पर कफन हटाकर उठ बैठी 'लाश' (AI-Image)
जब मौत भी हार गई! श्मशान घाट पर कफन हटाकर उठ बैठी 'लाश' (AI-Image)

ब्राजील में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 88 वर्षीय बुजुर्ग को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान पता चला कि वह अभी जिंदा हैं. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुरासी रोसा आल्वेस नाम के एक बुजुर्ग शख्स को सांस लेने में दिक्कत होने पर 16 मई को अस्पताल ले जाया गया था. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार को सूचना दी गई और शव को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए फ्यूनरल होम भेज दिया गया.

फ्यूनरल होम के कर्मचारियों ने जब शव को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ. कर्मचारियों ने देखा कि बुजुर्ग के पेट में हलचल हो रही है और ऐसा लग रहा था मानो वह सांस ले रहे हों. पहले तो स्टाफ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन करीब से जांच करने पर उनके जिंदा होने के संकेत मिले. फ्यूनरल होम की टेक्निकल नर्सिंग सुपरवाइजर जैकलीन ब्रोगियाटो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि व्यक्ति में सांस चल रही है, उनकी पहली कोशिश उसे बचाने की थी. उन्होंने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और मरीज का एयरवे साफ करने की कोशिश की. कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई.

इस घटना के बाद अस्पताल की लापरवाही पर परिवार नाराज

इस घटना के बाद परिवार में गुस्सा और सदमे का माहौल है. परिजनों का कहना है कि बिना सही तरीके से जांच किए डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जो बेहद गंभीर लापरवाही है. स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. वहीं, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग हैरानी जता रहे हैं और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

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बुजुर्ग को तुरंत ICU में शिफ्ट किया गया

बताया गया कि मेडिकल टीम ने मौके पर ही बुजुर्ग को स्थिर करने की कोशिश की और फिर उन्हें तुरंत ब्राजील के प्रेसिडेंटे प्रूडेंटे स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है और उन्हें ICU में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. कपड़े तैयार किए जा रहे थे और जरूरी कागजी कार्रवाई भी हो रही थी. इसी दौरान फ्यूनरल होम से सूचना मिली कि बुजुर्ग में जीवन के संकेत पाए गए हैं. यह खबर सुनते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए.

डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

घटना के बाद पुलिस को भी सूचना दी गई. अधिकारियों ने मामले को 'जरूरी सहायता देने में लापरवाही' के रूप में दर्ज किया है. हालांकि जिस डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया था, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. परिवार के वकील कार्लोस अल्बर्टो कारनेइरो का कहना है कि समय पर सही इलाज न मिलने और लंबे समय तक बिना मेडिकल देखरेख के रहने से बुजुर्ग की हालत और बिगड़ सकती है. वहीं, जिस अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया था, उसने पूरे मामले की आंतरिक जांच शुरू करने की बात कही है.

यह भी पढ़ेंः आखिर क्यों इस देश में जल्लाद बनने से डरते हैं लोग? 1976 से खाली पड़ी है सरकारी नौकरी

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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