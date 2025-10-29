ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जबरदस्त पुलिस ऑपरेशन, जानिए इस कार्रवाई में क्यों मारे गए 60 लोग?

Rio police operation killed 60 People: ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2025 को जानलेवा पुलिस कार्रवाई में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई. ये जबरदस्त छापा अलेमाओ (Alemao) और पेन्हा फेवेला (Penha favela) कॉम्पलेक्स में पावरफुल कोमांडो वर्मेलो (रेड कमांड) गिरोह को निशाना बनाकर मारा गया था. शहर में आगामी COP30 शिखर सम्मेलन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रमों की मेजबानी करने से कुछ ही दिन पहले यह कार्रवाई की गई थी.

पुलिस का डेडली ऑपरेशन

इस ऑपरेशन में 2,500 पुलिस अधिकारी और 32 बख्तरबंद वाहन शामिल थे. इसका मकसद 250 लोगों की गिरफ्तारी और सर्च वारंटों को एग्जिक्यूट करना था और इसकी वजह से कम से कम 56 गिरफ्तारियां हुईं. शुरुआत में मृतकों की संख्या 22 बताई गई थी, जिसे बाद में रिवाइज कर तकरीबन 60 कर दिया गया, जो पहले के आंकड़े से दोगुने से भी ज्यादा है. गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो (Claudio Castro) ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि रियो "नार्कोटेररिज्म का डटकर सामना करेगा."



(फोटो-रॉयटर्स)

शहर में मची अफरा-तफरी

मौका-ए-वारदात से हासिल हवाई फुटेज में फवेला के ऊपर धुआं उठता, क्षतिग्रस्त वाहन और घायल लोगों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया. हिंसा ने स्थानीय जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. इसके कारण 50 स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को अपना संचालन बंद करना पड़ा, और गोलीबारी के कारण कई बस रूट्स को डायवर्ट कर दिया गया.



(फोटो-एपी)

रियो में आने वाले हैं सेलिब्रिटीज

इस कार्रवाई के टाइमिंग ने हर किसी का ध्यान खींचा, क्योंकि रियो शहर अहम अंतरराष्ट्रीय समारोहों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने वाले मेयर्स का C40 ग्लोबल समिट और प्रिंस विलियम (Prince William) का अर्थशॉट अवॉर्ड समारोह शामिल है, जिसमें काइली मिनोग (Kylie Minogue) और सेबेस्टियन वेट्टल (Sebastian Vettel) जैसी ग्लोबल हस्तियां शामिल होंगी.



(फोटो-रॉयटर्स)

इतिहास की सबसे बड़ी रेड

अधिकारियों ने इस छापेमारी को संगठित अपराध के खिलाफ देश के इतिहास में सबसे बड़ी छापेमारी बताया. कामयाबी के आधिकारिक दावों के बावजूद, मानवाधिकार समूहों ने रियो के घनी आबादी वाले फवेला में लंबे समय से चल रही पुलिस कार्रवाई में हद से ज्यादा हिंसा पर चिंता जताई है.

(इनपुट-रॉयटर्स)