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Hindi Newsदुनियाटर्र-टर्र के पीछे मौत का सन्नाटा! खतरनाक फंगस ने कर दी मेंढकों की दुनिया तबाह, ‘ब्रिक पिट’ आखिरी उम्मीद?

टर्र-टर्र के पीछे मौत का सन्नाटा! खतरनाक फंगस ने कर दी मेंढकों की दुनिया तबाह, ‘ब्रिक पिट’ आखिरी उम्मीद?

काइट्रिड नाम के फंगस ने दुनिया भर में मेंढकों की संख्या में अचानक से गिरावट ला दी है. ये रोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है. बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत तेजी से फैल चुका है. ये फंगस इतना घातक है कि यह मेंढकों की त्वचा पर हमला करता है और धीरे-धीरे उन्हें मौत के करीब ले जाता है. पिछले कुछ दशकों में इसने सैकड़ों प्रजातियों को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 01, 2026, 11:49 AM IST
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खतरनाक फंगस ने कर दी मेंढकों की दुनिया तबाह (AI - Image)
खतरनाक फंगस ने कर दी मेंढकों की दुनिया तबाह (AI - Image)

ऑस्ट्रेलिया में मेंढकों की टर्र-टर्र भले ही आम और पहचान भरी आवाज़ लगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा चिंताजनक है. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया भर में मेंढकों की आबादी तेजी से खतरे में है. इस खतरे की जड़ में है एक खतरनाक फंगस काइट्रिड (Chytrid), जिसने बीते कुछ दशकों में सैकड़ों प्रजातियों को खत्म करने की कगार पर ला दिया है. सिडनी शहर के केंद्र से महज आधे घंटे की दूरी पर स्थित ओलंपिक पार्क का एक हिस्सा इस संकट से लड़ाई की अहम कड़ी बन चुका है. यह जगह आम लोगों की नजरों से दूर है, जहां 2000 ओलंपिक खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए इलाके का एक कोना अब मेंढकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल में बदल दिया गया है.

दरअसल, ये संकट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई हिस्सों में मेंढकों की संख्या तेजी से घट रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक खतरनाक फंगस काइट्रिड. ये फंगस इतना घातक है कि यह मेंढकों की त्वचा पर हमला करता है और धीरे-धीरे उन्हें मौत के करीब ले जाता है. पिछले कुछ दशकों में इसने सैकड़ों प्रजातियों को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है. सिडनी के बीचों-बीच से करीब आधे घंटे की दूरी पर एक जगह है ओलंपिक पार्क. आमतौर पर लोग इसे खेल और हरियाली के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसका एक हिस्सा अब मेंढकों की जिंदगी बचाने के मिशन का केंद्र बन चुका है.

'ब्रिक पिट' बना मेढकों का संरक्षण केंद्र

इस इलाके को 'ब्रिक पिट' कहा जाता है. कभी यहां से सिडनी के निर्माण के लिए मिट्टी और सामग्री निकाली जाती थी, लेकिन 1988 में इसके बंद होने के बाद एक अहम खोज ने इसकी किस्मत बदल दी. यहां दुर्लभ और लुप्तप्राय ग्रीन एंड गोल्डन बेल फ्रॉग्स ने अपना घर बना लिया था. इसके बाद इस जगह को संरक्षित प्राकृतिक आवास में बदल दिया गया. आज इस इलाके की सुरक्षा इतनी सख्त है कि इसे करीब 5 किलोमीटर लंबी बाड़ से घेरा गया है. यहां आने वाले सीमित लोगों के लिए भी सख्त नियम हैं. जैसे प्रवेश से पहले जूतों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना. इसका मकसद है किसी भी तरह से काइट्रिड फंगस को इस सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना.

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काइट्रिड फंगस ने खत्म कर दी मेंढकों की 90 प्रजातियां

सिडनी ओलंपिक पार्क अथॉरिटी की इकोलॉजिस्ट जेनी ओ’मीरा कहती हैं, 'हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी फंगस यहां तक न पहुंचे. यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी वजह है.' काइट्रिड फंगस मेंढकों के लिए बेहद घातक है. यह उनकी त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है. 2019 में 16 देशों के 41 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक, इस बीमारी ने 90 से अधिक मेंढक प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

मेंढकों की उम्मीद की किरण बना 'ब्रिक पिट'

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक बार यह फंगस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में फैल जाए, तो उसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव हो जाता है. ऐसे में 'ब्रिक पिट' जैसे सुरक्षित आवास ही उम्मीद की एक किरण बनकर उभर रहे हैं, जहां सावधानी और विज्ञान के सहारे इन नन्हे जीवों को बचाने की कोशिश जारी है. साल 2000 के ओलंपिक खेलों के दौरान इस्तेमाल हुए इस इलाके का एक कोना अब खास तौर पर इन छोटे जीवों के लिए सुरक्षित ठिकाने में बदल दिया गया है। यहां वैज्ञानिक और पर्यावरणविद मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इन नाजुक प्रजातियों को इस जानलेवा फंगस से बचाया जा सके.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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