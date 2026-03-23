ब्लू व्हेल जितना वजन और लंबाई... समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है ये घातक ईरानी हथियार

Middle East Conflict: जिस तरह यहूदियों पर हमले बढ़ रहे हैं. उसी तरह दुनिया में तेल की सप्लाई की लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी खतरा लगातार बढ़ रहा है. होर्मुज की घेराबंदी ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है और आज ईरान ने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी, जिसे देखकर लगा कि होर्मुज पर लगा ये ताला जल्द नहीं खुलने वाला है. 1 मिनट 18 सेकेंड के इस वीडियो में ईरान ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल केंद्र दिखाया है. इस वीडियो को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि जमीन के नीचे बनी एक सुरंग के अंदर सैकड़ों मिसाइलें रखी हुई हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है तो इन मिसाइलों को अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकाला जाता है और फिर दुश्मन पर दाग दिया जाता है.

बौनी पनडुब्बियां क्या है?

जब पूरी दुनिया होर्मुज से आवाजाही शुरू कराना चाहती है. ऐसे वक्त में ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का सिग्नल देकर ये बता दिया है कि होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान चाहेगा. अगर ईरान की मर्जी के बिना कोई जहाज निकला तो ये मिसाइलें उसे तबाह कर देंगी. इजरायल और अमेरिका की एयरफोर्स ऐसे मिसाइल केंद्रों को तबाह करने के लिए लगातार बमबारी कर रही हैं. अगर इजरायल और अमेरिका इस मकसद में कामयाब हो भी गए तब भी होर्मुज के लिए ईरान के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है, जिसकी काट इजरायल और अमेरिका के पास नहीं है. ये हथियार है ईरान की MIDGET SUBMARINES जिन्हें बौनी पनडुब्बियां भी कहा जाता है.

ईरान की मिनी पनडुब्बी

एक आम पनडुब्बी तकरीबन 110 मीटर लंबी होती है और इनका वजन तकरीबन 7 हजार टन होता है. दूसरी तरफ ईरान की मिनी पनडुब्बी सिर्फ 30 मीटर लंबी होती है और इनका वजन 150 टन होता है. एक आम पनडुब्बी को आगे बढ़ने के लिए गहरा समंदर चाहिए होता है, जबकि ईरान की मिनी पनडुब्बी छिछले यानी कम गहराई वाले पानी में भी आसानी से आगे बढ़ सकती है. एक मिनी पनडुब्बी को चलाने के लिए सिर्फ 10 नौसैनिकों की जरूरत पड़ती है. इन पनडुब्बियों पर दो टॉरपीडो यानी पानी में चलने वाले रॉकेट होते हैं. इसके साथ ही साथ हर मिनी पनडुब्बी पर चार छोटी दूरी की मिसाइल भी रहती हैं. यानी एक मिनी पनडुब्बी कम से कम 6 टारगेट्स को हिट कर सकती है.

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पनडुब्बियां की लंबाई

ये पनडुब्बियां ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्यों कही जाती हैं. पानी का सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल. एक ब्लू व्हेल की लंबाई तकरीबन 30 मीटर होती है. ईरान की मिनी पनडुब्बी की लंबाई भी तकरीबन 30 मीटर ही है. एक ब्लू व्हेल का वजन तकरीबन 180 टन होता है जबकि ईरानी पनडुब्बियों का वजन 150 टन होता है. अगर ये पनडुब्बियां गहरे समंदर में चली जाएं तो दुश्मन की राडार के लिए ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि समंदर के अंदर व्हेल मछली आ रही है या फिर ईरान की मिनी पनडुब्बी. अब हम आपको बताते हैं कि होर्मुज में ये पनडुब्बी कितनी घातक साबित होती है.

होर्मुज में कैसे काम करती है पनडुब्बी?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पानी की गहराई काफी कम है. औसत गहराई करीब 100 मीटर के आसपास है. इतने कम पानी में किसी नौसैनिक जहाज के लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होता है. इसी वजह से जब दुश्मन का कोई जहाज होर्मुज में आता है तो ये मिनी सबमरीन तेजी से पानी के नीचे से आती है. जहाज पर हमला करती है और फिर उसी कम गहराई वाले पानी में लौट जाती है. ये पनडुब्बियां 30 मीटर गहरे पानी में भी रह सकती हैं. इतनी कम गहराई वाले पानी में दुश्मन के नौसैनिक राडार यानी सोनार भी काम नहीं कर पाते. इसी वजह से दुश्मन ये पता नहीं कर पाता कि ईरान की बौनी पनडुब्बी कहां छिपी हुई है. ईरान के पास ऐसी 40 पनडुब्बियां हैं. ये पनडुब्बियां ही वो दहशत है, जिसके चलते अब तक अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने होर्मुज के अंदर कदम नहीं रखे हैं.