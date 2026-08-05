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30,000 लोगों को जिंदा भस्म करने वाला 'दैत्य' फिर जागा, अंदर से फूल रही है जमीन

Mount Pelée volcano active: कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक पर स्थित खौफनाक 'माउंट पेली' ज्वालामुखी दशकों की लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर जाग उठा है. यह वही 'दैत्य' है, जिसने 1902 में मिनटों के भीतर 30 हजार लोगों को भस्म कर दिया था.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 05, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:11 PM IST
30,000 लोगों को जिंदा भस्म करने वाला 'दैत्य' फिर जागा, अंदर से फूल रही है जमीन
Image Credit: Mount Pelée volcano active

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Bhoopendra Rai

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पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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