30,000 लोगों को जिंदा भस्म करने वाला 'दैत्य' फिर जागा, अंदर से फूल रही है जमीन

Mount Pelée volcano active: कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक पर स्थित खौफनाक 'माउंट पेली' ज्वालामुखी दशकों की शांत नींद के बाद जाग रहा है. 1902 में सेंट-पियरे शहर को श्मशान में तब्दील करने वाले इस ज्वालामुखी ने एक बार फिर महाविनाश के संकेत दिए हैं. हाल ही में एक ही हफ्ते के भीतर दर्ज किए गए 124 से अधिक उथले भूकंपों और जमीन के भीतर बनते जबरदस्त दबाव ने वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी है. यह वही दैत्य रूपी ज्वालामुखी है, जिसने 1902 में महज कुछ ही मिनटों के भीतर 30 हजार लोगों को राख बना दिया था.
वैज्ञानिकों ने पाया है कि मैग्मा और गैसों के फैलाव के चलते ज्वालामुखी का शिखर अंदर से फूल रहा है और भूकंपीय गतिविधियों में अचानक तीन गुना उछाल आया है. अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बीच व्यस्त हवाई मार्ग के पास स्थित होने की वजह से इस हलचल ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि अंतरराष्ट्रीय एविएशन सेक्टर की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं.
'मार्टिनिक ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान वेधशाला' की रिपोर्ट के अनुसार, 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच माउंट पेली के आसपास 124 उथले भूकंप दर्ज किए गए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते (45 भूकंप) की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा हैं. अकेले जुलाई महीने में कुल 331 छोटे-बड़े भूकंपीय झटके दर्ज किए गए हैं.
मई महीने से वैज्ञानिकों ने माउंट पेली के शिखर के आसपास जमीन में उभार दर्ज किया है. मैग्मा और गैसों के बढ़ते दबाव के चलते जमीन लगभग आधा इंच प्रति महीने की दर से बाहर खिसक रही है.
माउंट पेली का नाम दुनिया के सबसे घातक ज्वालामुखियों में शुमार है. 8 मई 1902 को जब यह ज्वालामुखी फटा था, तो इससे निकले सुपरहीटेड (अत्यधिक गर्म) गैस, राख और चट्टानों के बादलों ने महज कुछ ही मिनटों में खूबसूरत 'सेंट-पियरे' शहर को श्मशान बना दिया था. इस हादसे में 30,000 से अधिक लोग जिंदा भस्म हो गए थे. इसके बाद 1929 से 1932 के दौरान भी इसमें सक्रियता देखी गई थी.
यह ज्वालामुखी अमेरिका और कैरेबियाई देशों को जोड़ने वाले बेहद व्यस्त हवाई मार्गों के निकट स्थित है. यदि इसमें बड़ा विस्फोट होता है, तो आसमान में फैली बारीक राख और गैस का गुबार विमानों के इंजनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इससे पूरे कैरेबियाई क्षेत्र में उड़ानों के रद्द होने या मार्ग बदले जाने का खतरा मंडरा रहा है.
वर्तमान में माउंट पेली के लिए 'पीला' (Yellow) अलर्ट जारी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, कम समय में सीधे बड़े विस्फोट की संभावना कम है, लेकिन ज्वालामुखी की गहराई में बन रहा दबाव यह संकेत देता है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में स्थिति बदल सकती है. फिलहाल वेधशाला की टीम 24 घंटे इस पर नजर बनाए हुए है.