हिंद महासागर में खून का बदला लिया जाना तय है! ईरान बोला- हमले का बुरा अंजाम भुगतेगा अमेरिका

ईरानी नौसेना के कमांडर ने हिंद महासागर में हुई एक जानलेवा घटना के बाद कड़ी चेतावनी जारी की है. ईरानी सरकारी प्रसारक 'प्रेस टीवी' के मुताबिक उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के तट के पास कई नाविकों के मारे जाने के बाद देश के दुश्मनों को जानलेवा जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने जानमाल के नुकसान पर बात करते हुए जोर देकर कहा कि तेहरान इस हमले का जवाब देगा.

कमांडर के हवाले से कहा गया,'हम दुश्मन के इस जुर्म को कभी नहीं भूलेंगे और हम अपने शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे.' ईरानी नौसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि जवाबी कार्रवाई का समय और उसका तरीका ऐसा होगा कि दुश्मन पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा,'दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि हम उसे ऐसी जानलेवा जवाबी कार्रवाई से दंडित करेंगे, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी.'

नौसेना बलों के लिए इस दुख की घड़ी को स्वीकार करते हुए भी, एडमिरल ईरानी ने कहा कि ईरान एक मजबूत हालत में है. 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा,'हालांकि आज हम अपने प्यारों के खोने का दुख मना रहे हैं लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अमेरिका-इजरायल-ईरान टकराव से तुर्किये क्यों घबराया हुआ है? टकटकी लगाए हालात पर रखनी पड़ रही नजर

बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे-ईरान

यह बयान ईरान की सेना के प्रमुख, मेजर जनरल अमीर हातामी के पहले दिए गए बयानों के बाद आया है. हातामी ने 14 मार्च को चेतावनी दी थी कि IRIS 'डेना' युद्धपोत के चालक दल के सदस्यों की मौत का 'बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा.' अल जजीरा ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के हवाले से बताया कि हातामी ने इस युद्धपोत पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. यह युद्धपोत देश के सबसे नए युद्धपोतों में से एक है और इस पर हमला तब हुआ, जब यह एक सैन्य अभ्यास से लौट रहा था. ईरानी प्रशासन ने शुक्रवार को शहीद नाविकों के ताबूतों की तस्वीरें जारी करके अपने इस रुख को और भी मजबूती दी. 'X' (ट्विटर) पर की गई एक पोस्ट में भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने इन शहीदों की पहचान उन नौसैनिक शहीदों के पवित्र और सम्मानित पार्थिव शरीर के रूप में की, जिन्होंने IRIS 'डेना' युद्धपोत पर अमेरिकी सेनाओं के जरिए किए गए हमले में अपनी जान गंवा दी.'

अमेरिका ने किया युद्ध अपराध: ईरान

ऑपरेशन से जुड़ी और जानकारी देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने उन नाविकों को श्रद्धांजलि दी, जो एक अमेरिकी पनडुब्बी के जरिए फ्रिगेट पर टॉरपीडो से हमला किए जाने और उसके डूबने के बाद मारे गए थे. बताया गया है कि इस जहाज पर श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर हमला हुआ था. बाकाई ने अमेरिका की इस कार्रवाई को 'युद्ध अपराध' और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. उन्होंने X पर लिखा कि भारत और श्रीलंका के तटों के पास हमला होने से पहले, भारतीय नौसेना ने 'देना' को एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और बंदरगाह दौरे के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था.

यह भी पढ़ें: भारत के पाले में अब ट्रेड डील की गेंद, युद्ध के बीच ट्रंप को डबल झटका, पुरानी शर्तों से इनकार, कब होगी डील डन ?

अमेरिका ने जानबूझकर बाधा डाली

प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिका ने जानबूझकर बचाव कार्यों में बाधा डाली. उन्होंने तर्क दिया कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3314 के तहत एक आक्रामकता है और युद्ध के कानूनों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें जिनेवा कन्वेंशन II और अतिरिक्त प्रोटोकॉल I शामिल हैं. IRIS 'देना' 4 मार्च को श्रीलंका के दक्षिण में डूब गया; इस पर गाले से लगभग 20 नॉटिकल मील पश्चिम में एक अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो से हमला हुआ था.

87 नाविकों की हुई मौत

इस घटना के बाद भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के नेतृत्व में चल रहे खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए अपने संसाधन तैनात किए, जिनमें INS तरंगिणी, INS इक्षक और P-8I समुद्री गश्ती विमान शामिल थे. जहाज पर सवार अनुमानित 180 चालक दल के सदस्यों में से, लगभग 87 नाविकों के मारे जाने की खबर है. श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 32 जीवित बचे नाविकों को बचाया और बाद में उन्हें गाले के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.