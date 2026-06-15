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'डील पर साइन हो गए हैं, अब बस...', US-ईरान के बीच शांति समझौते से पहले वेंस ने कर दिया नया दावा; क्यों कहा ऐसा?

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं. फिलहाल दावा किया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच जिनेवा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होगा. इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक बड़ा दावा किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:01 PM IST
'डील पर साइन हो गए हैं, अब बस...', US-ईरान के बीच शांति समझौते से पहले वेंस ने कर दिया नया दावा; क्यों कहा ऐसा?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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