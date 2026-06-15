US Vice President JD Vance: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर शुक्रवार (19 जून) को हस्ताक्षर होने की संभावना है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत दिनों इसको लेकर जानकारी दी. ईरान ने भी नए शांति समझौते के मसौदे पर हामी भर दी. शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच जिनेवा में पीस डील पर हस्ताक्षर होंगे. इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा दावा किया है.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया है कि दोनों पक्षों ने पहले ही डिजिटल रूप से डील पर साइन कर दिए हैं. उनके अनुसार, केवल भौतिक रूप से हस्ताक्षर होना बाकी है. बताया जा रहा है कि जिनेवा में होने वाले कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के पहुंचने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं कि जेडी वेंस ने क्या कहा?
ABC के 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' प्रोग्राम में बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच रविवार (14 जून) को शांति समझौता पर डिजिटली साइन कर लिया गया. यह दावा ऐसे समय पर किया गया है, जब हाल में ही ट्रंप ने बताया कि ईरान के साथ डील पर बात हो गई है और जिनेवा में शुक्रवार को इसपर हस्ताक्षर होगा.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि हमने कल ही डिजिटल रूप से डील पर साइन कर दिए थे, और कोई पैसा जारी नहीं किया गया है, और यह बात नहीं बदलेगी. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या समझौते पर साइन करने के बाद ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी या फ्रीज की गई संपत्ति तक पहुंच मिलेगी. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि डील को काम के आधार पर लागू किया जाएगा, जिसमें प्रतिबंधों से राहत ईरान द्वारा समझौते के अनुसार ठोस कदम उठाने से जुड़ी होगी.
अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस से जब पूछा गया कि इजरायल का समझौते से न जुड़ने और लेबनान में सैनिक बनाए रखने के फैसले से डील को लागू करना समस्यात्मक हो सकता है. इसके जवाब में वेंस ने कहा कि हर चीज डील को मुश्किल बना सकती है. दुनिया के इस (पश्चिम एशिया) हिस्से में कभी-कभी सीजफायर भी थोड़े पेचीदा होते हैं. यह बहुत अधिक गोलीबारी से कम गोलीबारी और फिर बिल्कुल गोलीबारी न होने की स्थिति तक जाता है. (एएनआई)