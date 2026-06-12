'इस वीकेंड तक हो जाएगा ईरान के साथ समझौता', ट्रंप ने किया दावा, ईरान बोला- कयासबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

Latest News on Trump and Iran Peace Deal: अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है. गुरुवार शाम राष्ट्रपति कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है और इस वीकेंड उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों की खिल्ली उड़ाते हुए इसे महज कयासबाजी करार दिया.