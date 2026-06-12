'इस वीकेंड तक हो जाएगा ईरान के साथ समझौता', ट्रंप ने किया दावा, ईरान बोला- कयासबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

Latest News on Trump and Iran Peace Deal: अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है. गुरुवार शाम राष्ट्रपति कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है और इस वीकेंड उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों की खिल्ली उड़ाते हुए इसे महज कयासबाजी करार दिया.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हमने अभी-अभी ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है और अब बस कागज़ात को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. अगले कुछ दिनों में यह काम पूरा हो जाना चाहिए. शायद यूरोप में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे.'
ट्रंप ने आगे कहा, 'जब तेल की कीमतें कम होती हैं, तो बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाती हैं. सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, यही तो हमारा मुख्य मकसद था जिसके लिए हमने इतनी मशक्कत की. जल्द ही इस हस्ताक्षर होंगे और कागज़ात लगभग तैयार हैं. यह काम बहुत तेज़ी से हो जाना चाहिए.'
होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर ट्रंप ने कहा, 'हम कई ऐसे जहाज़ बाहर निकाल रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं था. पिछले महीने से हम रात के समय चुपचाप बड़े जहाज़ बाहर निकाल रहे हैं. हमने उनके (ईरान के) रडार और बाकी चीज़ों पर बमबारी की ताकि उन्हें पता न चल सके कि क्या हो रहा है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'इस रास्ते से बहुत सारे जहाज़ और बहुत सारा तेल बाहर आ रहा है. जैसे ही हम साइन करेंगे, जलडमरूमध्य आधिकारिक तौर पर खुल जाएगा, यह जल्द ही, बहुत जल्द हो सकता है, शायद यूरोप में वीकेंड के दौरान. मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कुछ लोग वहां होंगे. स्टीव विटकोफ़ ने बहुत अच्छा काम किया.'
जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के साथ शांति समझौता कितनी जल्दी फाइनल होगा, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'यह जल्द ही होगा. शायद इस वीकेंड.' क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील की शर्तों को मंज़ूरी दी है, के सवाल पर उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूँ कि इसका जवाब हां है.'
#WATCH जब पूछा गया कि ईरान के साथ शांति समझौता कितनी जल्दी फाइनल होगा, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह जल्द ही होगा। शायद इस वीकेंड।"
क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील की शर्तों को मंज़ूरी दी है, के सवाल पूछने जाने पर उन्होंने कहा, "मैं समझता हूँ कि इसका जवाब हां है।"… pic.twitter.com/XMvwl9PnqV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 11, 2026
जब पूछा गया कि क्या डील साइन होते ही US तुरंत ब्लॉकेड हटा देगा, तो उन्होंने कहा, 'हां, यह सही है. यह डील का हिस्सा है और इससे तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी.'
क्या डील फाइनल होने के बाद ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का वादा किया है. इस सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा. वे इसके लिए सहमत हो गए हैं. वे किसी भी तरह से न्यूक्लियर हथियार नहीं खरीदेंगे और न ही उसे विकसित करेंगे.'