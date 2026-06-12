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'इस वीकेंड तक हो जाएगा ईरान के साथ समझौता', ट्रंप ने किया दावा, ईरान बोला- कयासबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

Latest Updates on Trump and Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील फाइनल हो गई है और इस वीकेंड तक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे. वहीं ईरान ने इस दावे को ट्रंप की कयासबाजी कहते हुए खिल्ली उड़ाई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:07 AM IST
'इस वीकेंड तक हो जाएगा ईरान के साथ समझौता', ट्रंप ने किया दावा, ईरान बोला- कयासबाजी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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