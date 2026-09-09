'पंखे वाली मौत', इस मुल्क में अंधविश्वास का प्रकोप; चेतावनी लिखकर Fan बेचती हैं कंपनियां

गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पंखा चलाते हैं. भारत में इसके बिना तो इंसान पसीने से तर-बतर हो जाए. लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां मान्यता है कि अगर आप बंद कमरे में बिजली वाले पंखे के नीचे सोए तो दोबारा नहीं उठेंगे. यानी आपकी मौत हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की.
इस देश में यह डर लोगों के मन में घर कर चुका है. नतीजतन, आज भी साउथ कोरिया के घरों में लोग पंखा चलाकर सोने से डरते हैं. इसको वहां फैन डेथ कहा जाता है.
क्या ऐसा मुमकिन है?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों और रिसर्च करने वालों का कहना है कि यह सब बेकार की बातें हैं और इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है.
लेकिन इसके बावजूद लोकल मीडिया, पंखे बनाने वाली कंपनियां, सरकारी एजेंसियां और यहां तक कि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को यह बताते रहते हैं कि गर्मियों में रात के समय इस उपकरण को चलाकर वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.
सरकार की 'कोरिया कंज्यूमर एजेंसी' ने कहा कि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी और उमस होती है, तो हर साल पंखे की वजह से दम घुटने (या हाइपोथर्मिया) से लोगों की मौत हो जाती है.
एजेंसी का अनुमान है कि हर साल लगभग 7 से 10 लोगों की मौत 'फैन डेथ' (पंखे से होने वाली मौत) की वजह से होती है.
दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी पंखा बनाने वाली कंपनी 'शिनिल इंडस्ट्रियल कंपनी' अपने प्रोडक्ट्स के साथ चेतावनी जारी करती है, जिसमें ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे रात में पंखे का रुख लोगों की तरफ न रखें. चेतावनी में लिखा होता है, 'इस प्रोडक्ट से दम घुटने या हाइपोथर्मिया हो सकता है.'
काफी समय पहले स्थानीय मीडिया ने फैन डेथ के मामले में खबर चलाई थी कि 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई. स्थानीय टीवी नेटवर्क के मुताबिक, वह शख्स रात भर शराब पीने के बाद पंखे के सामने सो गया था और बाद में एक छोटे से मोटल के कमरे में मृत पाया गया. इसके बाद यह अफवाह एशिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गई.
सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर यू ताई-वू का कहना है कि इस तरह की मौतों के लिए पंखे को जिम्मेदार ठहराने का एक कारण जांच करने वालों की लापरवाही हो सकती है.
यू ने कहा, 'लोग फैन डेथ पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि एक तो उन्हें लाश दिखती है और दूसरा पंखा चलता हुआ मिलता है. लेकिन आम, स्वस्थ लोगों की मौत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वे पंखा चलाकर सोए थे.'
एक बड़े अखबार 'जूंगआंग इल्बो' के अनुसार, फैन डेथ की पहली रिपोर्ट 1970 के दशक की शुरुआत में आई थी, जब तेजी से विकास कर रहा दक्षिण कोरिया ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने की कोशिश कर रहा था.
कुछ लोगों का मानना है कि उस समय की तानाशाही सरकार, जो बिजली की खपत कम करना चाहती थी, ने जान-बूझकर लोगों को रात में पंखा चलाने से रोका था.
'फैन डेथ' को लेकर कुछ मशहूर थ्योरीज शामिल हैं, जैसे पंखों से हवा में कैमिकल बदलाव होना; पंखों से हवा का ऐसा भंवर बनना जिससे सांस लेने में दिक्कत हो. रात में जब शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तब लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है.
हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों में पंखा चलाने से ऊपर बताई गई कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, खासकर हाइपोथर्मिया नहीं होती.
यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कटिक बायोलॉजी के डायरेक्टर ब्रायन बार्न्स ने ईमेल के जरिए बताया, 'मैं ऐसे हालात की कल्पना भी नहीं कर सकता जहां 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले कमरे में बिस्तर पर लेटे किसी स्वस्थ शख्स के शरीर का तापमान कंट्रोल करने की क्षमता (थर्मो-रेगुलेशन) पंखा चलने से प्रभावित हो.'
लेकिन दक्षिण कोरियाई लोग इस बात से सहमत नहीं हैं. बहुत से लोग यह पक्का करते हैं कि उनका पंखा टाइमर पर हो, उसका मुंह दीवार की तरफ हो और खिड़की या दरवाजा खुला हो.
बार्न्स ने आगे कहा, 'मेरी राय में, खिड़की खोलना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ताजी हवा अंदर आती है और घर में नमी कम होती है.'