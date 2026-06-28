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पाकिस्तान में 'ऑपरेशन खत्मा'! आतंक के आकाओं पर किसका कहर, एक-एक कर कैसे ढेर हो रहे भारत के दुश्मन?

पाकिस्तान को सुरक्षित जगह मानने वाले आतंकियों के लिए अब यह डराने लगा है. लश्कर ए तैयबा से जुड़े तीन आतंकियों की रहस्यमयी मौत के बाद आतंकियों की टेंशन बढ़ गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:48 PM IST
पाकिस्तान में 'ऑपरेशन खत्मा'! आतंक के आकाओं पर किसका कहर, एक-एक कर कैसे ढेर हो रहे भारत के दुश्मन?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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