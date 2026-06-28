पाकिस्तान में 'ऑपरेशन खत्मा'! आतंक के आकाओं पर किसका कहर, एक-एक कर कैसे ढेर हो रहे भारत के दुश्मन?

Pakistan News: आतंकियों को पनाह देने वाला मुनीर का पाकिस्तान अब खुद उसी आंतक की आग की चपेट में जल रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि सांप पालने वाले को कई बार वहीं सांप डंसता है. कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ भी इस समय हो रहा है. जिस सरजमीं पर कभी आतंकियों को पनाह मिली, आज वहीं पर वे अज्ञात हमलों और टारगेट किलिंग्स का सामना कर रहे हैं.
ध्यान देने वाली बात है कि आज पाकिस्तान में हालात ऐसे हो चुके हैं कि आतंक का ये नेटवर्क अब अपने ही बनाए सिस्टम में बिखरता नजर आ रहा है. वर्तमान में स्थिति में पाकिस्तान के अलग-अलग कोनों से तीन बड़े आतंकियों की संदिग्ध मौत की खबरें सामने आई है.
यह बात किसी ने छिपी नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है, जो दशकों तक दुनिया की नजरों में सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना रहा है. लश्कर-ए-तैयबा से लेकर जैश-ए-मोहम्मद तक, न जाने कितने खूंखार संगठन इसी सरजमीं पर पले-बढ़े और यहीं से पूरी दुनिया में खूनी खेल खेलते रहे.
खूंखार आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे चेहरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के पाले हुए आतंक का प्रतीक बन चुके हैं. पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान ने आतंकवाद की फसल बोई, उसे पानी दिया और भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया. हालांकि, अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं.
गौर करने वाली बात है कि जिस जमीन को आतंकी अपने लिए सबसे महफूज जन्नत समझते थे, वही जमीन अब उनके लिए कब्रगाह बन चुकी है. पाकिस्तान के भीतर कोई ऐसा शहंशाह या गुप्त नेटवर्क एक्टिव है, जो इन आतंकियों के लिए काल बन चुका है. एक-एक कर के पाकिस्तान के पाले हुए सांपों को उसी के घर में कुचला जा रहा है.
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में तीन बड़े आतंकियों की संदिग्ध मौत की खबरें आई हैं. इन संदिग्ध मौतों की खबरों ने लश्कर के आकाओं को हिलाकर रख दिया है. जिन आतंकियों की मौत हुई है, उनमें पहला नाम लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी गाजी मुमताज का है.
इसके अलावा लश्कर के टॉप कमांडर मोहम्मद याकूब का सगा भाई मोहम्मद खुजैमा कासिम और लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर ऑपरेटिव और रणनीतिकार खालिद बशीर की भी संदिग्ध मौत हो गई है. इन तीनों आतंकियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है.
गौर करने वाली बात है कि मौतों का ये सिलसिला नया नहीं है, बल्कि ये एक सोची-समझी स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ रहा है. कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर शेख युसुफ अफरीदी अपने ठिकाने पर मौजूद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत के सौदागर उसका पीछा कर रहे हैं.
बताया जाता है कि अज्ञात हमलावरों ने उसे घेरा और उस पर दनादन गोलियां बरसा दीं. हमलावरों की गोलियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि अफरीदी को संभलने या बचने का एक भी मौका नहीं मिला. काम तमाम करने के बाद हमलावर हवा की तरह आए और धुएं की तरह गायब हो गए.
कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो यहां तक दावा किया करते थे कि यह पूरा नजारा किसी थ्रिलर फिल्म के जैस था. जिसमें हमलावर चुपचाप आते हैं, सटीक निशाना बनाते हैं और फिर दुश्मन को ढेर कर देते हैं. इसके साथ ही वह गायब भी हो जाते हैं. गत 16 अप्रैल को लाहौर की सरेआम सड़क पर इस खूंखार आतंकी का अंत कर दिया गया. लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के ठीक बाहर, हमलावरों ने हमजा की गाड़ी को घेरा. गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा. हमजा का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अमीर हमजा वहीं गोलियों से छलनी हो गया.
गौर करने वाली बात है कि चाहें वजह जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकियों के आकाओं के भीतर खौफ समा गया है. अब सवाल ये नहीं रह गया है कि इन आतंकियों को किसने मारा, सवाल तो अब ये है कि इस अज्ञात हिटलिस्ट में अगला नंबर किसका है. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)