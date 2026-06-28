पाकिस्तान में 'ऑपरेशन खत्मा'! आतंक के आकाओं पर किसका कहर, एक-एक कर कैसे ढेर हो रहे भारत के दुश्मन?

कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो यहां तक दावा किया करते थे कि यह पूरा नजारा किसी थ्रिलर फिल्म के जैस था. जिसमें हमलावर चुपचाप आते हैं, सटीक निशाना बनाते हैं और फिर दुश्मन को ढेर कर देते हैं. इसके साथ ही वह गायब भी हो जाते हैं. गत 16 अप्रैल को लाहौर की सरेआम सड़क पर इस खूंखार आतंकी का अंत कर दिया गया. लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के ठीक बाहर, हमलावरों ने हमजा की गाड़ी को घेरा. गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा. हमजा का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन अमीर हमजा वहीं गोलियों से छलनी हो गया.