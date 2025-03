क्या भारत के सत्ता परिवर्तन में अमेरिकी खुफिया एजेंटों का हाथ? दिल्ली में तुलसी गबार्ड ने बताया

Tulsi Gabbard On Deep State assets: अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की निदेशक तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) इस वक्त भारत में है. वह 18 मार्च को यहां रायसीना डायलॉग में शिरकत करेंगी. लेकिन इससे पहले उन्होंने राजधानी दिल्ली भारत में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है. वहीं, इससे पहले अमेरिकी अफसर ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की अध्यक्षता मे एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुईं.

दरअसल, गबार्ड से सवाल किए गए कि डीप स्टेट संपत्तियों और क्या अमेरिकी खुफिया एजेंट भारत में शासन परिवर्तन में शामिल थे? जिसपर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसका उत्तर नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा, '...मेरी जानकारी के मुताबिक, इसका जवाब नहीं है...दुर्भाग्य से, यह एक ऐसी घटना थी, जहां लंबे वक्त तक हमारे पास खुफिया पेशेवर थे जो खुफिया-आधारित चैट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अत्यधिक गैर-पेशेवर से स्पष्ट बातचीत कर रहे थे...."

#WATCH | Delhi | On Deep State assets and being asked if US intelligence agents were involved in regime change in India, US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard says, "...To my knowledge, the answer is no...Unfortunately, it was an incident where, for an extended… pic.twitter.com/N8EIYQ7ghJ

— ANI (@ANI) March 17, 2025