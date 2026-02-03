बलूचों से मिली हार, क्रिकेट को बनाया हथियार? हार का डर इसलिए पहले ही 'सरेंडर', ट्रॉफी चोर पाकिस्तान...डरकर भागा!

Pakistan Cricket Board : पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बलूच बागियों से जीत नहीं पा रहा है. ऐसे में उसने क्रिकेट को जीत का जरिया बनाने की नाकाम कोशिश की है. अपनी अवाम के सामने बलूचों से मिली हार को मुनीर, क्रिकेट से जरीये जुगाड़ से जीतना चाहता है. मुनीर ने क्रिकेट को कैसे हथियार बनाया है अब हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं. बीते शनिवार को ही बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को बलूचिस्तान में पटखनी देनी शुरू कर दी थी.

सोमवार की शाम तक जब बलूच बागियों ने बलूचिस्तान प्रांत के 14 शहरों को मुनीर की फौज से आजाद कर लिया तो मुनीर को एक आइडिया आया. मुनीर बलूचों के हाथो मिली इस हार को छिपाने के लिए एक ऐलान कर दिया. पाकिस्तान की सरकार ने कल अपने ट्विटर हैंडल से बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप में तो खेलने जाएगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में नहीं खेलेगी

मुनीर और शहबाज ने ये ऐलान कर के सोचा कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने से उसकी अवाम खुश होगी. मुनीर और शहबाज को लगा कि वो भारत को सबक सिखा देगा. मैच से पहले सरेंडर कर पाकिस्तान इसे अपनी जीत मानने लगा..लेकिन पाकिस्तान का ये कदम उसके और उसकी क्रिकेट बोर्ड के लिए आत्मघाती साबित हो गया. इस एक फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है ये हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं.. लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की आम जनता इस फैसले को कैसे हार से पहले ही सरेंडर मान रही है.

पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन यानी चुनिंदा भागीदारी का जो ड्रामा रचा है. उसकी क्या कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है. आपको अब वो समझिए

पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी कर के ये सोचा होगा की ICC क्या ही कर लेगा.. पाकिस्तान को लगा था कि वो मना कर देगा तो भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा. भारतीय ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर सब परेशान हो जाएंगे.. पाकिस्तान को लगा कि वो BCCI की बुनियाद हिला देगा. लेकिन ICC ने कल रात जो स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है.

ICC ने लिखा, ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए इसके SIGNIFACT यानी महत्वपूर्ण और LONG LASTING यानी लंबे समय तक चलने वाले नतीजों पर विचार करेगा.

ICC ने जो बयान जारी किया उसमें साफ साफ लिखा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उसके फैसले का एक महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाला असर होगा. इन दो शब्दों पर गौर कीजिएगा. महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाला असर. ये असर क्या होने वाला है उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको देखनी चाहिए.

ICC के नियम कहते हैं कि मैच से पीछे हटने की वजह से भारत को इस मैच का विजेता घोषित किया जाएगा. और पाकिस्तान को नेट रन रेट में नुकसान होगा. जिससे ग्रुप - 8 में उसका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.

एक संभावना ये भी है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मैच का बहिष्कार करने की वजह से पाकिस्तान को तत्काल टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है.

ICC संविधान की धारा 2.10 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अगर कोई भी सदस्य देश वैश्विक क्रिकेट के हितों के खिलाफ काम करता है या नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो बोर्ड के पास उसकी सदस्यता निलंबित करने की शक्ति है. अगर ऐसा हुआ तो ICC से मिलने वाली राशी जो कि सालाना 315 करोड़ की होती है. उसे भी तत्काल रोक दिया जाएगा.

संभावना तो इस बात की भी है कि पाकिस्तान के नहीं खेलने की वजह से ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान होगा, उसकी भी भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही करवाई जाएगी. ये राशी भी 200 करोड़ रुपये के आसपास है.

ICC नियमों के उल्लंघन की वजह से ICC के बाकी सदस्य जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भविष्य में पाकिस्तान के साथ द्वीपक्षीय सिरीज खेलने से मना कर सकते हैं.

पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि IPL की तर्ज पर पाकिस्तान में जो PSL होता है उसमें विदेशी खिलाड़ियों को खेलने के लिए ICC, NOC नहीं देगा. जिससे PSL बंद हो सकता है.

यानी पाकिस्तान का एक फैसला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने वाले क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है. एक झटके में पीसीबी के अधिकारी, पाकिस्तान के क्रिकेटर, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ यानी पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट इनफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह और बेरोजगार हो जाएगा.

पाकिस्तान के इस बहिष्कार वाले ड्रामे के बीच क्या आपने एक बात पर गौर किया. पाकिस्तान ने टी 20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से उस वक्त इनकार किया है जिस वक्त उसकी अंडर 19 टीम भारत के खिलाफ ICC के ही एक दूसरे इवेंट में खेल रही थी. खेल ही नहीं रही थी बल्कि बुरी तरह हार रही थी. कल इंडिया अंडर 19 की टीम ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराया है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का ये बॉयकॉट वाला ड्रामा हार छुपाने की एडवांस तरीका है.

पाकिस्तान भारत से आज तक जहां भी भिड़ा है. हर जगह हारा है, युद्ध का या फिर खेल का मैदान. पिछले साल पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के समय भागा और अब क्रिकेट के मैदान में भी हार के डर से भाग रहा है.