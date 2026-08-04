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US को किया गुमराह! ट्रंप के करीबी जनरल ने PAK का उतार दिया पानी; मुस्लिम मुल्‍कों को भी धोया

रिटायर्ड जनरल और रक्षा विश्‍लेषक जैक कीन का मानना है कि ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तानी मध्यस्थों का रुख निष्पक्ष नहीं है. वे अमेरिका के बजाय ईरान का पक्ष लेते हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:04 AM IST
US को किया गुमराह! ट्रंप के करीबी जनरल ने PAK का उतार दिया पानी; मुस्लिम मुल्‍कों को भी धोया

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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