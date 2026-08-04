तेहरान के साथ समझौते के लिए राजनयिक बातचीत फिर से शुरू करने के मकसद से ईरान पर बड़े हमले की योजना रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद रिटायर्ड अमेरिकी जनरल और ट्रंप के समर्थक जाने-माने रक्षा विश्लेषक जैक कीन ने ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिशों में मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान और कतर की भूमिका की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश निष्पक्ष नहीं हैं क्योंकि वे वॉशिंगटन के बजाय तेहरान का पक्ष लेते हैं.