तेहरान के साथ समझौते के लिए राजनयिक बातचीत फिर से शुरू करने के मकसद से ईरान पर बड़े हमले की योजना रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद रिटायर्ड अमेरिकी जनरल और ट्रंप के समर्थक जाने-माने रक्षा विश्लेषक जैक कीन ने ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिशों में मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान और कतर की भूमिका की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश निष्पक्ष नहीं हैं क्योंकि वे वॉशिंगटन के बजाय तेहरान का पक्ष लेते हैं.
जनरल कीन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के चेयरमैन हैं. प्रतिष्ठित सेक्रेटरी ऑफ़ डिफेंस पॉलिसी बोर्ड के सदस्य हैं. चार अमेरिकी रक्षा मंत्रियों को सलाह दे चुके हैं और नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी पर 2018 और 2022 के कांग्रेसनल कमीशन के सदस्य भी रहे हैं.
फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में कीन ने कहा कि मध्यस्थों के चुनाव ने ईरान के साथ अमेरिकी कूटनीति पर बुरा असर डाला है.
कीन ने कहा, 'मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हमारी खुफिया एजेंसियों और सभी पक्षों को यह अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी और कतरी मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं हैं क्योंकि वे अमेरिका के बजाय ईरान का पक्ष लेते हैं. यह बात पुरानी है, कोई नई नहीं. फिर भी वे मध्यस्थ बने हुए हैं. इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के असली इरादों के मामले में अमेरिका को गुमराह करने में उनके प्रभाव की भूमिका रही है.'
सऊदी अरब पर भी साधा निशाना
कीन ने सऊदी अरब की भूमिका की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि रियाद ने ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई करने से वॉशिंगटन को बार-बार रोका है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयरबेस और एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और सैन्य कार्रवाई न करने की सलाह दी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने कई बार अमेरिकी नेतृत्व से सैन्य ऑपरेशन के बजाय बातचीत करने का आग्रह किया है. सऊदी अरब मिडिल ईस्ट क्षेत्र को ईरान की आक्रामकता से मुक्त कराने के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है. यही वह सच्चाई है जो हम यहां होते हुए देख रहे हैं.
कीन के मुताबिक, सऊदी अरब अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान या जान-माल के नुकसान का जोखिम उठाने से हिचकिचाता रहा है, जबकि वह उम्मीद करता है कि ईरान का सामना करने का बोझ अमेरिका और इज़राइल उठाएं. उन्होंने कहा, 'वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम वह कुर्बानी दें. वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि इजरायल वह कुर्बानी दे.'
कीन ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा संबंधों पर भी जोर दिया. उन्होंने खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब की सुरक्षा में वॉशिंगटन की भूमिका और सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद तनाव के बावजूद रणनीतिक संबंध बनाए रखने का जिक्र किया.
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है कि उनमें अपने लोगों और इस क्षेत्र के लिए खड़े होने और जो हो रहा है उस पर राष्ट्रपति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं है.'
कीन की ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं जब मध्य पूर्व के कई देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक कोशिशों पर बातचीत चल रही है.
उनकी टिप्पणियां अमेरिका-ईरान के व्यापक संबंधों में पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब की रणनीतिक भूमिकाओं के बारे में उनके निजी आकलन को दर्शाती हैं.