आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपने 'डिफेंस डिपार्टमेंट' का नाम बदलकर 'युद्ध डिपार्टमेंट' क्यों रखना चाहते हैं? यहां जानिए सबकुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (25 अगस्त) को अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलने की इच्छा जताई. उन्होंने आज तीसरी बार कहा कि वह 'रक्षा विभाग' का नाम बदलकर 1947 से पहले का नाम 'युद्ध विभाग' करना चाहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'तो पीट तुमने शुरू में 'रक्षा विभाग' कहा और किसी कारण यह नाम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें इस बात का पता है? 'रक्षा' हम क्या 'रक्षा' कर रहे हैं? हम क्यों 'रक्षा' कर रहे हैं? इसके पहले इसे 'युद्ध विभाग' कहा जाता था और इसका स्वर 'रक्षा विभाग' से कहीं अधिक मजबूत लगता है.'

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े कुछ और अधिकारियों से इस बात पर राय मशविरा किया और फिर उनसे कहा, 'अगर आप लोग, जो मेरे पीछे खड़े हैं, चाहें तो एक छोटा सा मतदान कर लें और अगर आप इसे वापस उसी नाम में बदलना चाहते हैं जब हम हमेशा युद्ध जीतते थे, तो यह मेरे लिए ठीक है.' इस दौरान ट्रंप के पीछे खड़े अधिकारियों में मुख्य रूप से जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति; पाम बोंडी, अटॉर्नी जनरल; क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव; स्टीफन मिलर, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ; टेरी कोल, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख; और हेगसेथ शामिल थे.

डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदलने की ट्रंप ने बताई वजह

थोड़ी देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से बात करते हुए कहा, 'पीट हेगसेथ ने, जैसा कि मैं इसे कहता हूं, 'युद्ध विभाग' के साथ शानदार काम किया है. आप जानते हैं हमारे बीच में हम इसे 'रक्षा विभाग' कहते हैं लेकिन, मुझे लगता है कि हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं.' इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम बदलने का अपना स्पष्टीकरण भी दिया, उन्होंने कहा, 'हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जीता, तब इसे 'युद्ध विभाग' कहा जाता था और मेरे लिए, यह वास्तव में वही है.'

इस वजह से 'रक्षा विभाग' का नाम बदलकर 'युद्ध विभाग' बेहतर लगा

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, 'मेरे लिए, यह बस बहुत अधिक उचित लगता है... दूसरा नाम, 'रक्षा' बहुत रक्षात्मक है. हम रक्षात्मक होना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें आक्रामक भी होना चाहिए. इसलिए, मुझे यह नाम बेहतर लगा.' जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, 'युद्ध विभाग के बारे में, आप यह कैसे करने की योजना बना रहे हैं? रक्षा विभाग का नाम बदलने के लिए कांग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता है...' इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, 'बस अब हम इसे कर देंगे मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस साथ देगी... रक्षा बहुत रक्षात्मक है. हम रक्षात्मक होना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें आक्रामक भी होना चाहिए.'

