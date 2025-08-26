आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपने 'डिफेंस डिपार्टमेंट' का नाम बदलकर 'युद्ध डिपार्टमेंट' क्यों रखना चाहते हैं? यहां जानिए सबकुछ
Advertisement
trendingNow12896838
Hindi Newsदुनिया

आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपने 'डिफेंस डिपार्टमेंट' का नाम बदलकर 'युद्ध डिपार्टमेंट' क्यों रखना चाहते हैं? यहां जानिए सबकुछ

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े कुछ और अधिकारियों से इस बात पर राय मशविरा किया और फिर उनसे कहा, 'अगर आप लोग, जो मेरे पीछे खड़े हैं, चाहें तो एक छोटा सा मतदान कर लें और अगर आप इसे वापस उसी नाम में बदलना चाहते हैं जब हम हमेशा युद्ध जीतते थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रक्षा मंत्रालय का नाम बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप
रक्षा मंत्रालय का नाम बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (25 अगस्त) को अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलने की इच्छा जताई. उन्होंने आज तीसरी बार कहा कि वह 'रक्षा विभाग' का नाम बदलकर 1947 से पहले का नाम 'युद्ध विभाग' करना चाहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'तो पीट तुमने शुरू में 'रक्षा विभाग' कहा और किसी कारण यह नाम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें इस बात का पता है? 'रक्षा' हम क्या 'रक्षा' कर रहे हैं? हम क्यों 'रक्षा' कर रहे हैं? इसके पहले इसे 'युद्ध विभाग' कहा जाता था और इसका स्वर 'रक्षा विभाग' से कहीं अधिक मजबूत लगता है.'

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े कुछ और अधिकारियों से इस बात पर राय मशविरा किया और फिर उनसे कहा, 'अगर आप लोग, जो मेरे पीछे खड़े हैं, चाहें तो एक छोटा सा मतदान कर लें और अगर आप इसे वापस उसी नाम में बदलना चाहते हैं जब हम हमेशा युद्ध जीतते थे, तो यह मेरे लिए ठीक है.' इस दौरान ट्रंप के पीछे खड़े अधिकारियों में मुख्य रूप से जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति; पाम बोंडी, अटॉर्नी जनरल; क्रिस्टी नोएम, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव; स्टीफन मिलर, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ; टेरी कोल, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख; और हेगसेथ शामिल थे.

यह भी पढ़ें: 'मेरे पास वो कार्ड है जिसे खेलने से चीन की...', ड्रैगन को ट्रंप की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बदलने की ट्रंप ने बताई वजह
थोड़ी देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से बात करते हुए कहा, 'पीट हेगसेथ ने, जैसा कि मैं इसे कहता हूं, 'युद्ध विभाग' के साथ शानदार काम किया है. आप जानते हैं हमारे बीच में हम इसे 'रक्षा विभाग' कहते हैं लेकिन, मुझे लगता है कि हम इसका नाम बदलने जा रहे हैं.' इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम बदलने का अपना स्पष्टीकरण भी दिया, उन्होंने कहा, 'हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जीता, तब इसे 'युद्ध विभाग' कहा जाता था और मेरे लिए, यह वास्तव में वही है.'

इस वजह से 'रक्षा विभाग' का नाम बदलकर 'युद्ध विभाग' बेहतर लगा
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, 'मेरे लिए, यह बस बहुत अधिक उचित लगता है... दूसरा नाम, 'रक्षा' बहुत रक्षात्मक है. हम रक्षात्मक होना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें आक्रामक भी होना चाहिए. इसलिए, मुझे यह नाम बेहतर लगा.' जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, 'युद्ध विभाग के बारे में, आप यह कैसे करने की योजना बना रहे हैं? रक्षा विभाग का नाम बदलने के लिए कांग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता है...' इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, 'बस अब हम इसे कर देंगे मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस साथ देगी... रक्षा बहुत रक्षात्मक है. हम रक्षात्मक होना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें आक्रामक भी होना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: India-Ukraine Ties: वोलोदिमिर जेलेंस्की ने PM मोदी को क्यों कहा थैंक्स?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;