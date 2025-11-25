Advertisement
किसी ने कहा कैट गर्ल, किसी ने दी बच्चे पैदा करने की नसीहत... PhD की खुशी में महिला ने डाली पोस्ट, आए ऐसे घटिया कमेंट्स; पढ़कर आ जाएगी शर्म

Woman PhD: news.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक, इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट डॉ. जूलियट टर्नर, ने 15 नवंबर को अपनी एकेडमिक कामयाबी के बारे में एक X पोस्ट शेयर की. लेकिन  कुछ ट्रोल्स ने इसे आलोचना का मैदान बना लिया. उनकी थीसिस कीड़ों में को-ऑपरेशन और काम के बंटवारे के विकास के बारे में थी.

Nov 25, 2025
दुनिया में लोगों का दिमागी स्तर कितना गिर गया है, इसका अंदाजा आपको खबर पढ़कर हो जाएगा. एक महिला ने दुनिया की नामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की. उसने सोशल मीडिया पर यह खबर अपनी फोटो के साथ पोस्ट की. फिर क्या था. उसका कमेंट बॉक्स निशाना बनाने और लिंगभेदी टिप्पणियों से भर गया. ऐसा लगा जैसे दिमागी विकलांगता लेकर बैठे कुछ लोग इसी की ताक में थे. किसी ने उसे कैट लेडी बुलाया तो किसी ने कहा कि मर्द डिग्री से इंप्रेस नहीं होते. 

उन्होंने लिखा, 'मैंने अपना वाइवा एग्जाम पास कर लिया. चार साल की रिसर्च के बाद, मैंने अपनी थीसिस को सफलतापूर्वक डिफेंड किया. आप मुझे डॉक्टर कह सकते हैं.' उनके दोस्त और रिश्तेदारों ने उनको इस कामयाबी पर बधाई दी. 

ट्रोल्स को जरा भी नहीं आई शर्म

उनकी इस तस्वीर पर लोगों ने निशाना बनाने और शर्मनाक कमेंट्स किए. एक शख्स ने लिखा, 'जरा उस लड़की की डिग्री तो देखो. ऐसा किसी आदमी ने कभी नहीं कहा.' दूसरे शख्स ने लिखा, 'किसी भी दादी से उनके डेथबेड पर कभी नहीं पूछा गया, तो आपकी थीसिस किस सब्जेक्ट पर थी?'

कुछ लोगों ने इसे एक मौका बनाकर यहां तक कह डाला कि उसे पढ़ाई-लिखाई करने के बजाय बच्चे पैदा करने चाहिए. एक शख्स ने लिखा, 'बायोलॉजिस्ट बनने में कामयाब होने पर बधाई, लेकिन बायोलॉजी में फेल हो गई. तुम 30 साल की हो, तुम्हारे न बच्चे हैं, न पति. जेनेटिक तौर पर कोई रास्ता नहीं है.' घटिया कमेंट्स यहीं खत्म नहीं हुए. किसी ने उन्हें 'कैट लेडी' कहा, जो 27 साल की लड़की के PhD करने के दौरान कई बच्चे पैदा कर सकती थी. 

कमेंट्स देख रह गईं हैरान

टर्नर अपनी पोस्ट पर आए गंदे कमेंट्स से हैरान रह गईं, जिसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. उन्होंने कुछ सबसे बुरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, 'अगर उनकी PhD करने की वजह इस आदमी और औरतों से नफरत करने वाले दोस्तों को इम्प्रेस करना होता तो वह बहुत दुखी होतीं.' उन्होंने लिखा, 'शुक्र है, ऐसा नहीं था. इसलिए मैं इसके बजाय बस इस पर हंस सकती हूं.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

