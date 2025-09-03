DNA: दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर 'कुंठा क्लब' का प्रोपेगेंडा, शरजील-खालिद पर अदालत का फैसला..किसको चुभा?

DNA Analysis: व्हाइट हाउस के सेकंड फ्लोर की खिड़की से क्या फेंका गया, ये अमेरिका में चर्चा का विषय है. इसे लेकर साजिश वाली थ्योरी भी जोर पकड़ रही है. साजिश वाली ऐसी ही एक थ्योरी भारत का कुंठा क्लब भी सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहा है. कुंठा क्लब फिर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नैरेटिव को प्रचारित करने के लिए सक्रिय हो गया है. कुंठा क्लब इस बार दिल्ली दंगे के आरोपियों को जमानत नहीं मिलने को मुद्दा बना रहा है. कुंठा क्लब के सदस्य उमर खालिद और शरजील इमाम के पक्ष में सोशल मीडिया पर आंसू बहा रहे हैं.

सबसे पहले आप कुंठा क्लब की करतूत देखिए. भारत विरोधी सोच के शिकार कुंठा क्लब के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसे आज हम करतूत ही कहेंगे. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुंठा क्लब ने भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर जमानत नहीं दी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले कुंठा क्लब का विलाप देखिए.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब के सदस्यों ने बकायदा उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर ट्रेंड चलाया. एक के बाद एक सैकड़ों पोस्ट सोशल मीडिया पर तैरने लगीं. इन पोस्ट में बार-बार यही कहा और दोहराया गया कि उमर खालिद और शरजील इमाम को इसलिए जमानत नहीं मिली की वो मुलसमान हैं. यानी बीमार सोच वाले कुंठा क्लब के सदस्यों ने कोर्ट के फैसलों में भी तथ्य के बजाए हिंदू-मुसलमान वाला अपना नजरिया तलाश लिया. आज हम कुंठा क्लब के झूठ का तथ्यों से सामना करा रहे हैं. अब आप गौर से देखिए और समझिए की कैसे कुंठा क्लब से सदस्य तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, तथ्यों को छिपाकर भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करते है.

मित्रो कुंठा क्लब का सबसे पहला आरोप है कि आरोपियों के ट्रायल में देरी की जा रही है. ट्रायल में देरी कर उन्हें जेल में रखा जा रहा है. अब हम आपको जो बताने और दिखाने जा रहे उसे ध्यान से देखिए. मित्रों इस वक्त हम आपको कोर्ट के ऑर्डरशीट का एक हिस्सा दिखा रहे हैं. कोर्ट ने अपनी ऑर्डरशीट में साफ-साफ कहा है कि आरोपियों ने खुद ट्रायल में देरी की. कोर्ट ने ऑर्डरशीट में कहा है कि आरोपियों को आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल का अधिकार है. लेकिन आरोपी ट्रायल में खुद देरी कर फिर इसके आधार पर ही ज़मानत नहीं मांग सकते हैं. 4 अक्टूबर 2024 को स्पेशल कोर्ट के अनुरोध के बावजूद याचिकाकर्ता तस्लीम अहमद के वकील ने आरोपों पर बहस नहीं की और 4 अप्रैल 2025 को अपनी दलीलें कोर्ट में रखीं. यानी अपनी दलील रखने में आरोपी के वकील ने 6 महीने की देरी की.

साफ है ट्रायल में देरी का कुंठा क्लब का नैरेटिव झूठा है. ट्रायल में देरी एजेंसियों ने नहीं आरोपियों की तरफ से हुई है. कोर्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय करता है. और तथ्य यही कहते हैं कि ट्रायल में देरी आरोपियों ने की है. लेकिन कुंठा क्लब ने न्यायपालिका पर सवाल उठाने के लिए तथ्यों को छिपाया और अपने झूठे नैरेटिव का प्रचार किया. मित्रो कुंठा क्लब ने सिर्फ इतना ही नहीं किया. उमर खालिद और शरजील इमाम को कुंठा क्लब के सदस्यों ने यूथ आइकॉन तक बताया. मित्रो कुंठा क्लब जिन्हें निर्दोष और आदर्श बनाकर पेश कर रहा है उनपर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है उसे फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शरजील इमाम और उमर खालिद पर लगे आरोपों को हल्के में नहीं ले सकते यानी कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जो सबूत पेश किए हैं वो मजबूत हैं.

कोर्ट ने शरजील और उमर खालिद के बयानों को भड़काऊ और उत्तेजक माना है. यानी कोर्ट ने माना है कि शरजील और उमर खालिद ने हिंसा भड़काने में इनकी भूमिका थी. मित्रों शरजील और उमर खालिद को निर्दोष बतानेवाले कुंठा क्लब के सदस्यों को आज शरजील इमाम का वो भाषण भी सुनना चाहिए जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी. शरजील इमाम के इस देशविरोधी भाषण का जिक्र कोर्ट में हुआ था. जिन्हें जमानत नहीं मिलने पर कुंठा क्लब आंसू बहा रहा है उनपर PFI और जाकिर नाइक जैसे भारत विरोधियों से हिंसा की साजिश के लिए फंड लेने का आरोप भी है.

कुंठा क्लब को आज दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए की गई वो टिप्पणी भी पढनी चाहिए जो कोर्ट ने ट्रायल में देरी पर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुनवाई स्वाभाविक तौर पर धीरे-धीरे चलती और जल्दबाजी में ट्रायल करना दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होगा. साफ है अदालत तथ्यों के देख-परख पर फैसला करना चाहता है. लेकिन भारत विरोधी नैरेटिव की तलाश में रहनेवाले कुंठा क्लब ने इन सभी तथ्यों को छिपा लिया. उसने सिर्फ ट्रायल में देरी और आरोपियों को जमानत नहीं मिलने को मुद्दा बनाया. कुंठा क्लब ने कोर्ट के फैसले को आरोपियों के धर्म से जोड़ते हुए ये नैरेटिव खड़ा करने की साजिश रची की भारत में मुसलमान प्रताड़ित है.