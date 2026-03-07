'जानबूझकर निर्दोष लोगों की हत्या...', US-इजरायल हमले पर ईरान का आरोप; UNSC की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

Advertisement
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हुए, UN में ईरान के एम्बेसडर अमीर-सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल हमलों की वजह से ईरान में बड़े पैमाने पर निर्दोष जनता मारी जा रही है. इरावानी ने कहा कि ईरानी शहरों और रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध हमला किया जा रहा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:38 PM IST
अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने इन दोनों देशों पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर ईरान के सिविलियन इफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं. ईरान ने कहा कि अमेरिका और ईरान का ये दावा बिलकुल झूठा और बेबुनियाद है जिसमें वो कहते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे हैं. क्योंकि इन दोनों (अमेरिका और इजरायल) देशों ने ईरान और उसके लोगों पर बड़ी बेरहमी से हमला किया है. ईरान ने इन हमलों में मारे जाने वाले सिविलियंस का मुद्दा उठाते हुए यूएन को भी घेरा है. 

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हुए, UN में ईरान के एम्बेसडर अमीर-सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल हमलों की वजह से ईरान में बड़े पैमाने पर निर्दोष जनता मारी जा रही है. इरावानी ने कहा कि ईरानी शहरों और रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध हमला किया जा रहा है. न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यूएन में इरावनी ने कहा, 'ईरानी शहरों पर अंधाधुंध हमला किया जा रहा है. घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके और जरूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है... वे घनी आबादी वाले सिविलियन इलाकों में 2,000 पाउंड के बम गिरा रहे हैं. उनका इरादा साफ है आम लोगों को डराना, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करना, और ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाकर उन्हें तकलीफ देना...'

रिहायशी इलाकों को जानबूझकर बनाया निशाना

अमीर-सईद इरावानी के मुताबिक, हमलों में अब तक कम से कम 1,332 आम लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा हजारों निर्दोष लोग इन हमलों में घायल हुए हैं. उन्होंने बताया, 'इन हमलों में ईरान के एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी इमारतें, मस्जिदें और दूसरी आम सुविधाएं खराब हो गई हैं या तबाह हो गई हैं. अब तक, इस क्रिमिनल वॉर की वजह से पूरे देश में 180 से ज्यादा ईरानी बच्चों की जान जा चुकी है… 20 से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए हैं, 13 हेल्थ केयर फैसिलिटी पर हमला हुआ है…'

अमेरिका ने किया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

इरावानी ने आगे बढ़ते युद्ध पर कार्रवाई न करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, 'सिक्योरिटी काउंसिल को इस क्रिमिनल वॉर को तुरंत रोकने के लिए बार-बार बताने के बावजूद, काउंसिल चुप रही है.' ईरानी दूत ने ईरानी वॉरशिप IRIS डेना के डूबने की भी निंदा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर इंटरनेशनल सी में यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया था. उन्होंने इसे खतरनाक हमला और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया.

श्रीलंका में वॉरशिप पर हमले की निंदा की

ईरानी दूत ने आगे कहा, 'यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के किनारे से करीब 2,000 मील दूर समुद्र में खतरनाक हमला किया. ईरानी फ्रिगेट डेना, जो गुडविल विजिट पर था और इनविटेशन पर इंडियन नेवी के साथ था और उसमें करीब 130 नाविक थे, उस पर इंटरनेशनल सी में हमला हुआ. इसमें करीब 100 ईरानी नाविक शहीद हो गए. US ने वॉर क्राइम किया. यह घिनौना और गैर-कानूनी हमला कानून और नेविगेशन की आजादी के बुनियादी सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है.' ईरानी एम्बेसडर ने UN सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की कि वह मजबूती से साफ तौर पर और बिना देर किए इस मामले में दखल दे. ताकि उनके देश के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के जॉइंट मिलिट्री कैंपेन को रोका जा सके.

मानवीय कानून के उल्लंघन और युद्ध अपराधों पर मांगा जवाब

उन्होंने कहा, 'हम सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल से अपनी अपील दोहराते हैं कि वे अमेरिका और इजरायली सरकार द्वारा हमारे लोगों के खिलाफ किए जा रहे हमले, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराध की निंदा करें. हमलावर को ईरान और आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सभी अपराधों और मिलिट्री हमलों को तुरंत रोकने के लिए मजबूर करें. इंटरनेशनल मानवीय कानून के इन गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें.' इस बीच, ईरान पर अमेरिका-इजरायली युद्ध दूसरे हफ्ते में पहुंच गया, जब तेहरान ने पश्चिम एशिया में दोनों देशों के मिलिट्री ठिकानों पर नए मिसाइल हमले किए.

ईरान में 1230 से भी ज्यादा लोग मारे गए

इजरायली सेना ने लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया, जहां 8 लोग मारे गए. लेबनान सोमवार को इस लड़ाई में तब घसीटा गया, जब ईरान के सपोर्ट वाले हिज्बुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला किया. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1,230 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. लेबनान में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. इजरायल में लगभग एक दर्जन लोग मारे गए हैं, और छह अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

