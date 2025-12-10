न्यूयॉर्क के बाद मियामी में भी Trump की नहीं चली, डेमोक्रेट्स ने तोड़ा 30 साल की हार का रिकॉर्ड

World News: डेमोक्रेट एलीन हिगिंस ने मंगलवार को हुए मियामी मेयर पद का चुनाव जीत लिया है. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा समर्थित रिपब्लिकन उम्मीदवार को हराकर अपनी पार्टी के लगभग 3 दशक के लंबे हार के सिलसिले को तोड़ दिया है. यह जीत 2026 के मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) चुनावों से पहले डेमोक्रेट्स के लिए एक बड़ा उत्साह लेकर आई है. एलीन हिगिंस (61 वर्ष) ने इस चुनाव को औपचारिक रूप से गैर-पक्षपाती (Nonpartism) होने के बावजूद एक डेमोक्रेट के रूप में प्रचार किया.

जीत के बाद हिगिंस का तीखा बयान

हिस्पैनिक बहुमत वाले इस शहर में उन्होंने ट्रंप के अप्रावसन Crackdown के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मियामि में कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को हिरासत में लाए जाने से चिंतित हैं. उन्होंने ट्रंप समर्थित उम्मीदवार एमिलियो गोंजालेज को हराया. हिंगिस ने कहा, मुझे डेमोक्रेट होने पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ. हम फ्लोरिडा राज्य में रह रहे हैं जहां लोग हमारे निवासियों के लिए सस्त घर के बजाय पिंजरे बना रहे हैं.

क्या मियामी जीत है 2026 चुनावों का नया संकेत?

यह स्थानीय चुनाव अगले साल होने वाले चुनावों का सटीक संकेत नहीं है लेकिन इसने दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का ध्यान खींचा है. यह जीत डेमोक्रेट्स को एक बड़ा उत्साह देती हैं क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी फ्लोरिडा में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है. मियामी-डेड काउंटी का यह इलाक हाल के सालों में राजनीतिक रूप से रिपब्लिकन की ओर तेजी से झुका है.

स्पेनिश बोलने वाली पहली गैर-हिस्पैनिक मेयर

स्पेनिश बोलने वाली हिंगिस ने 7 साल तक मियामी-डेड काउंटी कमिश्नर के रूप में काम किया. 2018 में राजनीतिक में प्रवेश करते समय उन्होंने खुद को मतदाताओं के सामने ला ग्रिंगा (La Gringa) के रूप में पेश करने का फैसला किया. यह ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल स्पेनिश बोलने वाले गोरे अमेरिकियों के लिए करते हैं. उन्होंने कहा, यह लोगों को समझने में मदद करता है कि मैं कौन हूं और मुझे पता है? मैं एक ग्रिंगा हूं, तो मैं क्या करूंगी, इसे नकारूंगी.

रिपब्लिकन्स की बढ़ी चिंताएं

फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी को क्यूबा, ​वेनेजुएला और निकारागुआ से आए मतदाताओं से मजबूत समर्थन मिला है. ये वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ प्रगतिशील सदस्यों की तुलना उन सरकारों से करते हैं जिनसे वे भागकर आए हैं. हालांकि, कुछ स्थानीय रिपब्लिकन अब चिंतित हैं, खासकर नवंबर के चुनावों के बाद जब डेमोक्रेट्स ने न्यू जर्सी और वर्जीनिया में जीत हासिल की.

अमेरिकी प्रतिनिधि का वेक-अप कॉल

अमेरिकी प्रतिनिधि मारिया एलविरा सलाजार ने इन चुनावों को वेक-अप कॉल बताया. उन्होंने कहा, हिस्पैनिक वोट की गारंटी नहीं है क्योंकि हिस्पैनिक मतदाताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप ने शादी कर ली थी लेकिन वे केवल GOP को डेट कर हे हैं. इसका मतलब है कि हिस्पैनिक मतदाता ट्रंप को पसंद करते हैं लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को लेकर उनका समर्थन कम है.

मियामी की पहली महिला मेयर

हिंगिस मियामी की पहली महिला मेयर होंगी. यह पद मुख्य रूप से औपचारिक होता है लेकिन हिंगिल ने इस पूर्णकालिक नौकरी की तरह निभाने का वादा किया है. मियामी फ्लोरिडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे लैटिन अमेरिका का प्रवेश द्वार माना जाता है. इस मंच से हिंगिस को एक महत्वपूर्ण पहचान मिलेगी. उन्होंने सस्ते घरों के लिए शहर के स्वामित्व वाली जमीन का इस्तेमाल करने और अनावाश्यक खर्चों में कटौती करने का वादा किया है.