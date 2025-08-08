भारत पर बढ़ाया टैरिफ तो अपने ही देश में घिर गए ट्रंप, डेमोक्रेट ने कहा ये हमारे लिए खतरा!

भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर ट्रंप अपने देश में घिर गए हैं. अब भारत पर लगाए गए टैरिफ का अमेरिका के भीतर ही विरोध हो रहा है. अमेरिका की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स पार्टी ने इसे अमेरिका और भारत के बीच वर्षों की कूटनीतिक संबंधों को नष्ट करने वाला कदम बताया. हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट और रैंकिंग मेंबर, प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने शुक्रवार (8 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर ट्रंप के टैरिफ के निर्णय को लेकर रिपब्लिकन पार्टी को घेरा.

ग्रेगरी मीक्स ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा,'अमेरिका के भारत के साथ गहरे रणनीतिक, आर्थिक और जन-जन के संबंध हैं. ट्रंप का नवीनतम टैरिफ तंत्र अमेरिका-भारत साझेदारी के बीच वर्षों की सावधानीपूर्वक और मेहनत से बनाए गए मजबूत रिश्तों को जोखिम में डालता है.' मीक्स ने आगे कहा कि किसी भी चिंता को परस्पर सम्मानजनक तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए.

50 प्रतिशत टैरिफ के बाद पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को एक कैबिनेट बैठक आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया. इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की थी. लेकिन इस सप्ताह, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल, पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया. ट्रंप का भारत पर दंडात्मक टैरिफ मॉस्को पर आर्थिक दबाव डालकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम के लिए सहमत होने का टारगेट मालूम होता है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है.

पीएम मोदी ने की पुतिन से बात

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की और दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. यह बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई दिल्ली के रूसी तेल खरीद पर भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई. पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. मैंने उन्हें यूक्रेन के नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए धन्यवाद दिया. हमने अपनी द्विपक्षीय एजेंडा में प्रगति की समीक्षा की और भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. मैं इस वर्ष के अंत में भारत में राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं.'

