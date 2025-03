इस जेंटलमैन को बाहर निकालो... छड़ी लेकर आया वो दाढ़ीवाला कौन था, ट्रंप को रोकना पड़ा भाषण

America House chamber: मंगलवार को अमेरिकी संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब डेमोक्रेट सांसद अल ग्रीन (टेक्सास) को हाउस से बाहर निकाल दिया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त संबोधन के दौरान ग्रीन ने विरोध जताया था. इस दौरान उन्होंने अपनी छड़ी भी हवा में लहराई. रिपब्लिकन सांसद अल ग्रीन के इस हरकत के बाद सदन में जमकर बवाल हुआ, जिससे ट्रंप को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी, लेकिन ग्रीन नहीं माने, जिसके बाद सार्जेंट एट आर्म्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया.

ग्रीन लंबे वक्त से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहे हैं और सदन में भाषण शुरू होते ही खड़े होकर अपनी छड़ी हिलाई और विरोध जताया. इस पर कुछ सांसदों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने विरोध में हूटिंग की, जिससे सदन में अफरा-तफरी मच गई जिसके कारण ट्रंप को अपना भाषण रोकना पड़ा.

Rep. Al Green, D-Texas, was escorted from the House chamber Tuesday during President Donald Trump’s address to Congress, after refusing to sit during the opening remarks of the president’s speech.

Read more: https://t.co/Xv5EYUIof6 pic.twitter.com/2xiAzo8rmz

— Forbes (@Forbes) March 5, 2025