/कांगो में आग का कहर: लाक्षागृह बनी कॉलोनी, चपेट में आया स्कूल; 24 छात्रों की मौत, 21 की हालत गंभीर

DRC Fire: पूर्वी कांगो के बुकावु शहर में एक घनी आबादी वाला इलाका लाक्षागृह में बदलने यानी भीषण आग लगने से तबाह हो गया. अब तक 24 मौतें की पुष्टि हो चुकी है. 29 घायल बताए जा रहे हैं. जिनमें से 21 आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है. इनमें से 17 का कादुतु जनरल अस्पताल में और 4 बुकावू प्रांतीय जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस दुखद हादसे में 300 से ज्यादा घर तबाह हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोग मलबा हटाने और प्रभावित परिवारों की मदद में जुटे हैं.
स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, आग की शुरुआत बुकावु के कडुटु नगरपालिका के सिमपुंडा इलाके में एक घर से हुई. सुबह लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुट रहे थे, तभी आग ने विकराल रूप ले लिया. आसपास बने घर एक-दूसरे से बेहद करीब होने के कारण लपटें तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंचती चली गईं.
कुछ ही देर में आग उजामा और फुराहा प्राथमिक स्कूलों तक जा पहुंची. इलाके में धुआं भरने लगा और स्कूल में मौजूद बच्चों के साथ स्थानीय लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
मौके पर मौजूद चश्मदीद जिहालिवा म्वेजे ने उस समय के हालात को बेहद भयावह बताते हुए कहा, स्कूल के पास आग की लपटें उठने लगीं तो लोगों ने मदद के लिए चीख-पुकार शुरू कर दी. बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोग कुछ समय के लिए वापस अंदर भी चले गए. इसके बाद आग लगातार फैलती गई और देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.
कुछ लोगों के धुएं की चपेट में आने की बात सामने आई है, जबकि आग से बचने के दौरान मची भगदड़ में भी कई लोग घायल हुए. हादसे के बाद मेडिकल टीमों को सक्रिय किया गया और घायलों को बुकावु के अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया.
BDOM में काम करने वाले नर्स जीन-बैप्टिस्ट सिजा ने बताया कि मेडिकल सेंटर पहुंचने तक कई बच्चों की मौत हो चुकी थी. उनके मुताबिक, करीब 10 बच्चे ऐसे थे जिन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया. वहीं, कुछ अन्य घायल बच्चों को पहले बेरना अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भेजा गया.
आग से सिमपुंडा इलाके में भारी तबाही हुई है. स्थानीय प्रशासन के शुरुआती आकलन के मुताबिक 300 से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो गए. कई परिवारों ने अपने घर, सामान और रोजी-रोटी से जुड़ी चीजें तक गंवा दीं.
स्थानीय लोगों, राहतकर्मियों और अन्य बचाव दलों ने घंटों तक आग बुझाने और प्रभावित इलाके में संभावित पीड़ितों की तलाश का काम किया. घनी आबादी और घरों के बीच कम दूरी होने की वजह से आग को काबू करना मुश्किल रहा.
इस घटना ने बुकावु में आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर में पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं.
फिलहाल आग लगने की सही वजह का पता नहीं चल पाया है. बस अटकलें लगाई जा रही हैं. घटना की जांच कर रहे हैं. आने वाले समय में नुकसान का विस्तृत आकलन और जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग कैसे शुरू हुई और इतनी तेजी से पूरे इलाके में क्यों फैल गई. फिलहाल सिमपुंडा के सामने आए इस हादसे का दर्दनाक मंजर देख लोग शोक मना रहे हैं.