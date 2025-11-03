Dengue News: भारत के पड़ोसी देश में डेंगू का कहर, 70 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित; अब तक 283 मौतें

Bangladesh Latest News in Hindi: बांग्लादेश में डेंगू पीड़ितों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक (24 घंटों के बीच) पांच लोगों की मौत हो गई, जिससे 2025 में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 283 हो गई है.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के हवाले से यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने बताया कि इस दौरान 1,162 और मरीज वायरल बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे 2025 में अब तक कुल मामलों की संख्या 71,675 हो गई है. ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में डेंगू से तीन नई मौतें हुई हैं और ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन और राजशाही डिवीजन में एक-एक मौत हुई है.

मरीजों में पुरुषों की तादाद ज्यादा

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल, ढाका में 1,040 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि बांग्लादेश के अलग-अलग अस्पतालों में 2,982 मरीजों का इलाज हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में डेंगू के मरीजों में 62.1 प्रतिशत पुरुष थे, जबकि 37.9 प्रतिशत महिलाएं थीं. मरने वालों में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है. 53.4 प्रतिशत पुरुषों ने दम तोड़ा, तो वहीं 46.6 प्रतिशत महिलाओं की मौत हुई.

2024 में बांग्लादेश में डेंगू से कुल 575 लोगों की मौत हुई थी. इसी दौरान, डीजीएचएस ने 101,214 डेंगू के मामले और 100,040 रिकवरी दर्ज कीं. 9 अक्टूबर को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के डायरेक्टर जनरल अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल से ज्यादा है; हालांकि मृत्यु दर कम है.

पिछले साल से डेंगू का ज्यादा कहर

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने रिपोर्ट में बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड वैक्सीनेशन कैंपेन-2025' पर आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग हुई. इसमें अबू जाफर ने बताया कि इस साल, डेंगू संक्रमणों की संख्या पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन संक्रमणों के अनुपात में मृत्यु दर कम है.

उन्होंने डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों के प्रजनन और उनके लार्वा को नष्ट करने को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, 'लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए. ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं. अगर हम इनकी उपेक्षा करेंगे, तो डेंगू को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा.'

अधिकतर मरीजों की पहले ही दिन मौत

जाफर ने कहा, 'हमारे डेटा से पता चलता है कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से अधिक मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं. इसका मतलब है कि मरीज बहुत देर से इलाज के लिए आ रहे हैं. हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.'

डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस (डीईएनवी) के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के बयान के अनुसार, डेंगू दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब-ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी ज्यादातर शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में पाया जाता है.

डेंगू बीमारी का इलाज क्या है?

डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण वेक्टर कंट्रोल पर निर्भर करता है. डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है. हालांकि, जल्दी पता चलने और सही मेडिकल केयर मिलने से गंभीर डेंगू से होने वाली मौतों की दर कम हो जाती है.

(एजेंसी आईएएनएस)