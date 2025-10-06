Advertisement
trendingNow12949534
Hindi Newsदुनिया

यूनुस के राज में बांग्लादेश में डेंगू बना महामारी? 24 घंटे के भीतर हुई इतनी मौंते, डॉक्टरों में खौफ!

Dengue Dynamic Dashboard for Bangladesh: बांग्लादेश में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. मरीजों की तादाद में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूनुस के राज में बांग्लादेश में डेंगू बना महामारी? 24 घंटे के भीतर हुई इतनी मौंते, डॉक्टरों में खौफ!

Bangladesh News: बांग्लादेश में डेंगू के डंक ने लोगों को हलकान कर रखा है. क्या बड़े क्या छोटे सब मच्छरों की मार से परेशान हैं. बीमारी से पीड़ितों और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. हाल ही में जारी हुए आंकड़ों रे मुताबिक रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में डेंगू के कारण 9 और लोगों की मौत हो गई, जो 2025 में दर्ज हुआ मौतों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा बन गया. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के मुताबिक इन मौत के ताजा मामलों के साथ बांग्लादेश में मच्छर जनित बीमारी से मरने वालों की संख्या 212 हो गई है. यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका दक्षिण नगर निगम (8) और ढाका उत्तर नगर निगम (DNCC) तथा चटगांव संभाग में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है.

1,042 नए केस

सरकार हालात संभालने में नाकाम रही है. बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में डेंगू के 1,042 नए मामले सामने आए हैं, जिससे आने वाले कुछ दिनों में कुल मामलों की संख्या करीब 50 हजार होने का अनुमान लगाया जा रहा है. डीजीएचएस के अनुसार, ढाका संभाग (201), ढाका उत्तर नगर निगम (198), बारिशाल संभाग (195), ढाका दक्षिण नगर निगम (121), चटगांव संभाग (104), राजशाही संभाग (82), खुलना संभाग (72), मयमनसिंह संभाग (41), रंगपुर संभाग (23), और सिलहट संभाग (5) में डेंगू के नए मामले सामने आए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं- फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प

करीब 2500 एक्टिव केस!

वर्तमान में, बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 2,500 मरीजों का इलाज चल रहा है. डीजीएचएस ने बताया कि इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में डेंगू के 1,01,214 मामले सामने आए और 1,00,040 मरीज ठीक हुए. 2023 में डेंगू के कारण 1,705 लोगों की मौत हुई, जिससे यह अब तक का सबसे घातक डेंगी वाला साल बन गया है. (इनपुट- IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
;