यूनुस के राज में बांग्लादेश में डेंगू बना महामारी? 24 घंटे के भीतर हुई इतनी मौंते, डॉक्टरों में खौफ!

Bangladesh News: बांग्लादेश में डेंगू के डंक ने लोगों को हलकान कर रखा है. क्या बड़े क्या छोटे सब मच्छरों की मार से परेशान हैं. बीमारी से पीड़ितों और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. हाल ही में जारी हुए आंकड़ों रे मुताबिक रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में डेंगू के कारण 9 और लोगों की मौत हो गई, जो 2025 में दर्ज हुआ मौतों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा बन गया. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के मुताबिक इन मौत के ताजा मामलों के साथ बांग्लादेश में मच्छर जनित बीमारी से मरने वालों की संख्या 212 हो गई है. यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका दक्षिण नगर निगम (8) और ढाका उत्तर नगर निगम (DNCC) तथा चटगांव संभाग में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है.

1,042 नए केस

सरकार हालात संभालने में नाकाम रही है. बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में डेंगू के 1,042 नए मामले सामने आए हैं, जिससे आने वाले कुछ दिनों में कुल मामलों की संख्या करीब 50 हजार होने का अनुमान लगाया जा रहा है. डीजीएचएस के अनुसार, ढाका संभाग (201), ढाका उत्तर नगर निगम (198), बारिशाल संभाग (195), ढाका दक्षिण नगर निगम (121), चटगांव संभाग (104), राजशाही संभाग (82), खुलना संभाग (72), मयमनसिंह संभाग (41), रंगपुर संभाग (23), और सिलहट संभाग (5) में डेंगू के नए मामले सामने आए.

करीब 2500 एक्टिव केस!

वर्तमान में, बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 2,500 मरीजों का इलाज चल रहा है. डीजीएचएस ने बताया कि इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में डेंगू के 1,01,214 मामले सामने आए और 1,00,040 मरीज ठीक हुए. 2023 में डेंगू के कारण 1,705 लोगों की मौत हुई, जिससे यह अब तक का सबसे घातक डेंगी वाला साल बन गया है. (इनपुट- IANS)