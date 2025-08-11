लबूबू डॉल का ये कैसा क्रेज? बच्चे को नहीं मिली तो तोड़ दिया 48 लाख का झूमर
दुनिया

लबूबू डॉल का ये कैसा क्रेज? बच्चे को नहीं मिली तो तोड़ दिया 48 लाख का झूमर

चीन के इस लड़के ने लबूबू नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए अपने रिश्तेदार के घर का झूमर और उनकी कांच की रूफ तोड़ दी. आपको जानकर हैरानी होगी की इन दोनों चीजों की कीमत 48 लाख रुपये थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:31 PM IST
Labubu
Labubu

लबूबू डॉल ने खिलौनों की दुनिया में तहलका मचा दिया है. मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के बीच एक जरूरी एकत्र करने वाली चीज बन गई है. दुनिया के ग्लोबल आइकॉन जैसे रिहाना, दुआ लीपा, और ब्लैकपिंक की लिसा से लेकर सोशल मीडिया हस्तियों तक, ये विचित्र, बड़ी-बड़ी आंखों वाली गुड़िया पॉप संस्कृति की शान का प्रतीक बन चुकी है. चूंकि लबूबू गुड़िया का खुमार लोगों के जेहन से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऐसे में चीन के एक लड़के ने लबूबू गुड़िया की मांग की और जब उसे लबूबू नहीं मिली तो उसने अपने रिश्तेदार के घर का झूमर और उनकी कांच की रूफ को तोड़ दिया है.  

चीन के इस लड़के ने लबूबू नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए अपने रिश्तेदार के घर का झूमर और उनकी कांच की रूफ तोड़ दी. आपको जानकर हैरानी होगी की इन दोनों चीजों की कीमत 48 लाख रुपये थी. जब इस लड़के को ये लबूबू गुड़िया नहीं मिली तो उसने अपनी नाराजगी रिश्तेदार के सामान पर उतारी और उनका 48 लाख रुपयों का नुकसान कर दिया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़के ने एक लबूबू गुड़िया देखी, जो लक्जरी ज्वैलरी से सजी थी, और उसने इसे लेने की मांग कर दी. हालांकि, उसके परिवार ने उसकी मांग को ठुकरा दिया. 

बच्चे ने तोड़ दिया 48 लाख का झूमर
बच्चे ने कथित तौर पर एक रिमोट कंट्रोल उठाया और उसे मिरर-ग्लास सीलिंग पैनल की ओर फेंक दिया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया. इस पैनल की कीमत 100,000 युआन (11 लाख रुपये से अधिक) थी. इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि रिमोट ने 300,000 युआन (36 लाख रुपये से अधिक) की कीमत वाले एक शानदार इतालवी क्रिस्टल झूमर को भी टक्कर मारी, जिससे वह फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया.

यह भी पढ़ेंः मक्का-मदीना का तो पता होगा, लेकिन इस जगह भी गैर मुस्लिम नहीं रख सकता कदम

लड़के के माता-पिता चिंतत थे
इस घटना को एक चीनी प्रभावशाली व्यक्ति ने साझा किया, जिन्होंने लिखा, 'केवल छत की मरम्मत के लिए सभी बचे हुए ग्लास पैनलों को हटाना और बदलना होगा.' इतने बड़े नुकसान के बावजूद, बच्चे ने कथित तौर पर अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया. इस प्रभावशाली शख्स ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा, 'लड़के के माता-पिता चिंतित थे,उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कहानी को सार्वजनिक न करूं या उनके बच्चे को इसमें शामिल न करूं.'

बच्चे के माता-पिता ने कहा हम गरीब हैं और...
उस शख्स ने इस बात का दावा किया कि वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से माता-पिता ने कहा, 'परिवार ने केवल 20,000 युआन (2.4 लाख रुपये) मुआवजे के रूप में देने की पेशकश की वो भी वो दो किश्तों में दी जाएगी.' परिवार ने बताया, 'हम गरीब हैं और मुआवजा देने में असमर्थ हैं. अदालत में जाने का कोई मतलब नहीं है, कृपया बच्चे को इसमें शामिल न करें. भले ही हमें सब कुछ बेचना पड़े, हम 20,000 युआन का भुगतान करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः इधर मोदी ने की जेलेंस्की से बात, उधर ट्रंप बोले- पुतिन से मिलने जा रहा हूं

About the Author
author img
रवीन्द्र सिंह

5 सालों तक टेलीविजन मीडिया के बाद बीते एक दशक से डिजिटल मीडिया में सक्रिय, देश-विदेश की खबरों के साथ क्रिकेट की खबरों पर पैनी नजर

...और पढ़ें

