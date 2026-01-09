Advertisement
trendingNow13068370
Hindi Newsदुनिया1952 का वो कानून जिसके दम पर ग्रीनलैंड ने ट्रंप को धमकाया; पहले मारेंगे गोली, बात बाद में होगी

1952 का वो कानून जिसके दम पर ग्रीनलैंड ने ट्रंप को धमकाया; पहले मारेंगे गोली, बात बाद में होगी

Greenland Denmark: ग्रीनलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में उसके सैनिक बिना आदेश के गोली चला सकते हैं. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अधिकार 1952 के सैन्य नियमों के तहत अब भी लागू है. यह बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए सैन्य विकल्प की बात दोहराई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Greenland Crisis: ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है. डेनिश रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार का सैन्य आक्रमण करता है तो वहां तैनात सैनिकों को बिना आदेश की प्रतीक्षा किए पहले गोली चलाने का अधिकार है. मंत्रालय के अनुसार, यह निर्देश 1952 के सैन्य नियमों के तहत आता है और आज भी पूरी तरह लागू है.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह नियम सैनिकों को आक्रमण की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की अनुमति देता है ताकि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जा सके. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की अपनी इच्छा को फिर से सार्वजनिक रूप से दोहराया है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि आर्कटिक द्वीप को हासिल करने के लिए अमेरिका जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है उनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है.

ट्रंप ग्रीनलैंड को चाहते है खरीदना: मार्को रुबियो 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड के अधिग्रहण को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता मानते हैं. उनके मुताबिक, आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस जैसी शक्तियों को रोकना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि वह अगले हफ्ते डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रंप की प्राथमिकता द्वीप को खरीदने की है न कि सैन्य कार्रवाई करने की. डेनमार्क ने इस प्रस्तावित बैठक का स्वागत करते हुए इसे आवश्यक संवाद बताया है.

ये भी पढ़ें: मेजर 'नॉन-NATO एलॉय'! इस पर इतराता है पाकिस्तान, क्यों उठ रही इस तमगे को हटाने की मांग

जेडी वैंस ने डेनमार्क पर लगाया गंभीर आरोप

इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप आर्कटिक में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, करने को तैयार हैं. डेनमार्क ने बार-बार दोहराया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है. यूरोपीय नेताओं ने भी संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप को चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी हमला नाटो गठबंधन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा. ट्रंप का तर्क है कि आर्कटिक में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों के कारण अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रणनीतिक रूप से जरूरी है.

जानिए 1952 का वो डेनिश सैन्य निर्देश

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने 1952 के एक आंतरिक सैन्य निर्देश को सार्वजनिक किया है. यह कोई अंतरराष्ट्रीय कानून या संधि नहीं है, बल्कि डेनिश सैनिकों के लिए बनाया गया आंतरिक नियम है, जिसके तहत आक्रमण की स्थिति में उन्हें बिना आदेश तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है. बता दें, ये निर्देश शीत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था और नाजी जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर कब्जे से बचने के लिए बनाया गया था. नियम के अनुसार, यदि डेनिश क्षेत्र जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है पर हमला होता है तो सैनिक तुरंत लड़ेंगे इसके लिए उन्हें किसी के आदेश की जरूरत नहीं होगी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

GreenlandUSA

Trending news

जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?