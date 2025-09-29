डेनमार्क के सैन्य ठिकानों पर मंडराए ड्रोन, सताने लगी रूसी हमले की आशंका, बाल्टिक सागर में नाटों ने क्यों बढ़ाई सतर्कता?

NATO: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जंग हो रही है. दोनों देश एक- दूसरे के ऊपर जमकर गोले-बारूद बरसा रहे हैं. इसी बीच डेनमार्क रक्षा मंत्रालय ने कहा है उसने रात भर अपने सशस्त्र बलों के कई ठिकानों पर फिर से ड्रोन देखे हैं, डेनमार्क को आशंका है कि रूस उसके ऊपर हमला कर सकता है. ये आलम तब देखा गया है जब नाटो देशों ने बाल्टिक सागर में सतर्कता बढ़ा दी है.

ड्रोन देखने के बाद डेनमार्क ने कई अपनी कई सैन्य यंत्रों की तैनाती की, हालांकि उसने तैनाती की बारीकियों, ड्रोन की संख्या या स्थानों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी. बता दें कि पिछले हफ्ते पांच से ज्यादा डेनिश हवाई अड्डों सहित कई ड्रोन देखे जाने के बाद यह नई ड्रोन गतिविधि है, जिसने रूसी आक्रमण की आशंका के बीच उत्तरी यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पिछले हफ्ते पांच से ज्यादा डेनिश हवाई अड्डों सहित कई ड्रोन देखे जाने के बाद यह नई ड्रोन गतिविधि है, जिसने रूसी आक्रमण की आशंका के बीच उत्तरी यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसे लेकर के कोपेनहेगन में होने वाले आगामी यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुटे डेनमार्क के परिवहन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक डेनिश हवाई क्षेत्र में सभी नागरिक ड्रोन उड़ाने प्रतिबंधित रहेंगी. ताकि दुश्मन के ड्रोन को वैध ड्रोन और वैध ड्रोन के बीच भ्रमित होने का जोखिम कम किया जा सके.

HT की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के परिवहन मंत्री थॉमस डेनियलसन ने एक बयान में कहा कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि विदेशी ड्रोन समाज में अनिश्चितता और अशांति पैदा करते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में अनुभव किया है. साथ ही, डेनमार्क आने वाले सप्ताह में यूरोपीय संघ के नेताओं की मेजबानी करेगा, जहां हम सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे. बयान के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दो साल तक की कैद हो सकती है.