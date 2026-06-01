बच्चों को सोशल मीडिया देने से बेहतर है सिगरेट थमा दो! डेनमार्क की PM के इस बयान ने दुनिया को चौंकाया

Denmark Social Media Ban: 'अगर आज मेरे छोटे बच्चे होते, तो मैं उन्हें सोशल मीडिया पर अकेले छोड़ने के बजाय सिगरेट पीने देना ज्यादा पसंद करती...' यह कोई आम बयान नहीं, बल्कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन का वह तीखा प्रहार है जिसने पूरी दुनिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक नई और गरमा-गरम बहस छेड़ दी है. डिजिटल युग में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए पीएम मेटे ने बेहद बेबाक अंदाज में कहा कि हममें कुछ तो गड़बड़ है. हम आज भी पुरानी धमकियों और खतरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है. उनके इस चौंकाने वाले बयान ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है.

हमने बच्चों का बचपन टेक कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया

यह पहली बार नहीं है जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर इतनी सख्ती दिखाई हो. इससे पहले संसद के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हुए कहा था कि हम बहुत ज्यादा भोले रहे हैं. हमने अपने बच्चों की डिजिटल जिंदगी को उन टेक प्लेटफॉर्म्स के भरोसे छोड़ दिया है, जिन्होंने कभी भी बच्चों की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं. मोबाइल फेन और सोशल मीडिया हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं. अब हमें इस डिजिटल कैद से निकलकर वापस एक वास्तविक समाज की ओर बढ़ना होगा.

बिना पेरेंट्स की मर्जी नहीं खुलेगा अकाउंट

सिर्फ बयानों तक सीमित न रहकर डेनमार्क सरकार अब इस दिशा में कड़े कानून बनाने की तैयारी में है. सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के सीधे इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी है. नए नियमों के मुताबिक, 13 और 14 साल के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने माता-पिता की लिखित या डिजिटल अनुमति के बाद ही कर पाएंगे. यह कड़ा नियम अगले साल से लागू किया जा सकता है.

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बयान पर छिड़ गया 'इंटरनेट वॉर', आमने-सामने आए लोग

प्रधानमंत्री की इस तीखी तुलना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी दो गुटों में बंट गए हैं और इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने पीएम की तारीफ करते हुए लिखा कि क्या गजब की लीडर हैं! जो कोई भी इस बात से असहमत है, वह असलियत से आंखें मूंद रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने अंदेशा जताया कि शायद टेक कंपनियां लोगों को काबू में रखने और उन्हें अपनी मनचाही बातें परोसने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बुन रही हैं. दूसरी तरफ, कुछ लोग इसे बेहद बेतुका बयान मान रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा कि सोशल मीडिया अच्छी और बुरी चीजों का मिक्सचर है. अगर आप अपनी प्रोफाइल को ठीक से चुनते हैं, तो इसे 100% अच्छा बना सकते हैं. इसके बुरे हिस्से बच्चों को खुद के लिए खड़ा होना सिखाते हैं. कुछ लोग इसे यूरोपीय संघ (EU) द्वारा सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की एक और कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं. वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डेनमार्क की इस पहल ने दुनिया भर के माता-पिता और सरकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई अब बच्चों के हाथों से स्क्रीन छीनने का वक्त आ गया है?