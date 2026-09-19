ट्रंप के दबाव के आगे झुका डेनमार्क! 'ग्रीनलैंड' पर US के साथ करना पड़ा समझौता; जानिए अमेरिका को झोली में क्या-क्या मिला

Key Highlights of US-Denmark Agreement on Greenland: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक स्थायी समझौता किया है, जिसके बाद इस द्वीपीय क्षेत्र की सुरक्षा का पूरा नियंत्रण अमेरिका को मिल गया है. इस समझौते में वाशिंगटन को इस आर्कटिक द्वीप पर अपनी महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी विकसित करने की अनुमति मिलेगी, साथ ही अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को वहां सैन्य अड्डे स्थापित करने से रोका जा सकेगा.
अपने 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, '...अमेरिका पर इसका कोई खर्च नहीं आएगा! मेरे निर्देश पर, हमने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के पास हमेशा यह पूरी क्षमता होगी कि वह ग्रीनलैंड और अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनलैंड में जो भी ज़रूरी हो, वह कर सके. इसके अलावा, अब से, हमारी स्पष्ट लिखित मंज़ूरी के बिना अमेरिका का कोई भी दुश्मन ग्रीनलैंड में कभी भी अपना बेस नहीं बना पाएगा. वहां पर वह अपनी सेना नहीं रख पाएगा और न ही वहां कोई संवेदनशील निवेश कर पाएगा.'
ट्रंप ने आगे कहा, '...यह हमेशा चलने वाला समझौता है, इसकी कोई समय-सीमा नहीं है! जो कुछ हुआ है, उससे हम बहुत सम्मानित और गर्व महसूस कर रहे हैं. आज जो भी तय हुआ है, उसे अमेरिकी लोग हमेशा याद रखेंगे. हम तुरंत ग्रीनलैंड के उपयुक्त हिस्सों में बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. वहां ऐसे कई हिस्से हैं, जिनके विकास और निर्माण कार्य में हम ग्रीनलैंड के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे. यह समाधान अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और हमारे सभी सहयोगियों के लिए बहुत अच्छा है.'
ट्रंप ने लिखा, 'यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. अमेरिका जल्द ही इस द्वीप पर बड़ी सैन्य उपस्थिति की घोषणा करेगा, जहां उत्तर-पश्चिम ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिकी स्पेस फोर्स का एक बेस मौजूद है.'
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस समझौते से ग्रीनलैंड को लेकर वाशिंगटन की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का स्थायी समाधान हो गया है. रुबियो ने कहा, 'ग्रीनलैंड हमेशा उत्तरी अमेरिका के रणनीतिक रक्षा क्षेत्र का हिस्सा रहेगा. इसमें और आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंद्वी का प्रवेश वर्जित होगा.'
अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी के अनुसार, इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी पहुंच, बेसिंग और ओवरफ़्लाइट (ऊपर से उड़ान भरने) के अधिकार मिलेंगे. ग्रीनलैंड के डेनमार्क से स्वतंत्र होने की स्थिति में भी ये प्रावधान लागू रहेंगे.
अधिकारी ने कहा कि इस समझौते के तहत नाटो के अलावा अन्य देशों के ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा, केवल अमेरिका और उसके सहयोगी ही द्वीप पर कुछ निश्चित संवेदनशील निवेश कर सकेंगे. बताते चलें कि 1951 की एक संधि के तहत अमेरिका को पहले से ही ग्रीनलैंड में व्यापक ओवरफ़्लाइट और बेसिंग अधिकार प्राप्त हैं.
डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस समझौते की पुष्टि की. उसने बयान जारी कर कहा कि इस समझौते से उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत होगी. हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक
ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है. यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. वहां के निवासी कई बार डेनमार्क से अलग होने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं. उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने के ट्रंप के प्रयासों का कड़ा विरोध भी किया है.
बताते चलें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को वाशिंगटन और ग्रीनलैंड इस द्वीप पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. हालांकि यह सौदा ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा से कम है.