ट्रंप के दबाव के आगे झुका डेनमार्क! 'ग्रीनलैंड' पर US के साथ करना पड़ा समझौता; जानिए अमेरिका को झोली में क्या-क्या मिला

अपने 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, '...अमेरिका पर इसका कोई खर्च नहीं आएगा! मेरे निर्देश पर, हमने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के पास हमेशा यह पूरी क्षमता होगी कि वह ग्रीनलैंड और अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनलैंड में जो भी ज़रूरी हो, वह कर सके. इसके अलावा, अब से, हमारी स्पष्ट लिखित मंज़ूरी के बिना अमेरिका का कोई भी दुश्मन ग्रीनलैंड में कभी भी अपना बेस नहीं बना पाएगा. वहां पर वह अपनी सेना नहीं रख पाएगा और न ही वहां कोई संवेदनशील निवेश कर पाएगा.'