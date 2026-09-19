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ट्रंप के दबाव के आगे झुका डेनमार्क! 'ग्रीनलैंड' पर US के साथ करना पड़ा समझौता; जानिए अमेरिका को झोली में क्या-क्या मिला

US-Denmark Agreement on Greenland: ट्रंप के लगातार सैन्य दबाव के आगे आखिरकार डेनमार्क को झुकना ही पड़ा! उसने 'ग्रीनलैंड' पर US के साथ समझौता साइन कर लिया है. इसका एलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 19, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:28 AM IST
ट्रंप के दबाव के आगे झुका डेनमार्क! 'ग्रीनलैंड' पर US के साथ करना पड़ा समझौता; जानिए अमेरिका को झोली में क्या-क्या मिला

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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