अफगानिस्तान-पाकिस्तान की टेंशन के बीच दखल देगा भारत? पूर्व अफगान सांसद की मांग ने चौकाया

Who is Mariam Solaimankhil : अफगानिस्तान की निर्वासित नेता और पूर्व सांसद मरियम सोलेमनखिल ने काबुल पर बढ़ती इस्लामाबाद की आक्रामकता के बीच बड़ा बयान देकर दुनिया को चौकाया है. मरियम ने भारत सरकार से अपनी अपील में कहा, 'नई दिल्ली, इस्लामाबाद पर दबाव बनाकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे पर पड़ा पर्दा हटाकर वहां वैश्विक प्रतिबंध लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाए. मरियम ने यह भी कहा है कि भारत इतना मजबूत है कि वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद की आतंकवादी हरकतों को सबके सामने लाकर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाल सकता है.'

मरियम ने यह मांग भी की है कि पाकिस्तान को तुरंत 'परमाणु मुक्त' किया जाना चाहिए. उन्होंने भारत से उनके देश में आई संकट की घड़ी में सक्रिय भूमिका निभाकर अफगान लोगों की रक्षा के लिए सैन्य व कूटनीतिक मदद देने की अपील की है.

'PAK से फौरन छीने जाएं परमाणु हथियार'

एक इंटरव्यू में अपने देशवासियों की सुरक्षा की चिंता जताते हुए मरियम ने कहा, 'पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना एक बड़ी चिंता का विषय है. पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से डिन्यूक्लियराइज (परमाणु निरस्त्रीकरण) करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर फौरन कदम उठाने चाहिए'.

Add Zee News as a Preferred Source

मरियम ने आगे कहा, 'भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए कि पाकिस्तान कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके पास परमाणु बम हैं. ओसामा बिन लादेन का संरक्षक और शरणदाता, दर्जनों आतंकी संगठन बना चुका है. उनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतें स्वीकार करके दे चुका है. ऐसा देश कैसे परमाणु हथियार रख सकता है? इसलिए PAK पर फौरन प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की जरूरत है. पाकिस्तान को डिन्यूक्लियराइज किया जाना चाहिए, और भारत इतना मजबूत है कि वह यह कर सकता है.'

मरियम की मांग

पाकिस्तान की टेररिस्टिक पॉलिसी के कारण लाखों विस्थापितों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

मरियम ने कहा कि भारत मजबूत है और मोदी सरकार के नेतृत्व में यह मुद्दा उठाया जा सकता है.

सोलेमानखिल ने कहा, इस्लामाबाद की मिलिट्री डिक्टेटरशिप और रावलपिंडी के सैन्य जनरलों ने युद्ध को बिजनेस बना लिया है.

पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक: मरियम

मरियम इतने पर भी चुप नहीं हुईं. उन्होंने पाकिस्तान को 'मिलिट्री डिक्टेटरशिप' की सबसे बड़ी मिसाल बताते हुए पाक फौज पर हमला बोला. मरियम ने कहा रावलपिंडी के जनरल युद्ध से व्यापार करते हैं. पाकिस्तान मीडिया मैनिपुलेट करता है, ट्रोल अकाउंट बनाता है, नैरेटिव के जरिए झूठ फैलाता है. पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का ढोंग करता है, लेकिन असल में यह आतंकवाद का समर्थक है.'

'पाकिस्तान खतरा महसूस कर रहा'

सोलायमानखिल फिलहाल अमेरिका में रह रही हैं. वो लगातार पाकिस्तानी हमले को व्यवस्थागत आतंकवाद बताती आई है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने पाकिस्तानी हमले को लेकर कहा, 'हमें हैरानी नहीं है. यह हिंसा का वही तरीका है जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दशकों से भारत और अफगानिस्तान में फैलाती आ रही हैं, लेकिन युवा क्रिकेटरों, बच्चों और महिलाओं को मारे जाते देखना दिल दहला देने वाला है.'