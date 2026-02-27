Advertisement
trendingNow13124950
Hindi Newsदुनियाअफगानिस्तान-पाकिस्तान की टेंशन के बीच दखल देगा भारत? पूर्व अफगान सांसद की मांग ने चौकाया

अफगानिस्तान-पाकिस्तान की टेंशन के बीच दखल देगा भारत? पूर्व अफगान सांसद की मांग ने चौकाया

Mariam Solaimankhil news: अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलेमनखिल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी युद्ध के बीच एक बड़ा बयान देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान को तुरंत 'परमाणु मुक्त' किया जाना चाहिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानिस्तान-पाकिस्तान की टेंशन के बीच दखल देगा भारत? पूर्व अफगान सांसद की मांग ने चौकाया

Who is Mariam Solaimankhil : अफगानिस्तान की निर्वासित नेता और पूर्व सांसद मरियम सोलेमनखिल ने काबुल पर बढ़ती इस्लामाबाद की आक्रामकता के बीच बड़ा बयान देकर दुनिया को चौकाया है. मरियम ने भारत सरकार से अपनी अपील में कहा, 'नई दिल्ली, इस्लामाबाद पर दबाव बनाकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे पर पड़ा पर्दा हटाकर वहां वैश्विक प्रतिबंध लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाए. मरियम ने यह भी कहा है कि भारत इतना मजबूत है कि वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद की आतंकवादी हरकतों को सबके सामने लाकर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाल सकता है.'

मरियम ने यह मांग भी की है कि पाकिस्तान को तुरंत 'परमाणु मुक्त' किया जाना चाहिए. उन्होंने भारत से उनके देश में आई संकट की घड़ी में सक्रिय भूमिका निभाकर अफगान लोगों की रक्षा के लिए सैन्य व कूटनीतिक मदद देने की अपील की है. 

'PAK से फौरन छीने जाएं परमाणु हथियार'

एक इंटरव्यू में अपने देशवासियों की सुरक्षा की चिंता जताते हुए मरियम ने कहा, 'पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना एक बड़ी चिंता का विषय है. पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से डिन्यूक्लियराइज (परमाणु निरस्त्रीकरण) करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर फौरन कदम उठाने चाहिए'.

Add Zee News as a Preferred Source

मरियम ने आगे कहा, 'भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए कि पाकिस्तान कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके पास परमाणु बम हैं. ओसामा बिन लादेन का संरक्षक और शरणदाता, दर्जनों आतंकी संगठन बना चुका है. उनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतें स्वीकार करके दे चुका है. ऐसा देश कैसे परमाणु हथियार रख सकता है? इसलिए PAK पर फौरन प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की जरूरत है. पाकिस्तान को डिन्यूक्लियराइज किया जाना चाहिए, और भारत इतना मजबूत है कि वह यह कर सकता है.'

मरियम की मांग

  • पाकिस्तान की टेररिस्टिक पॉलिसी के कारण लाखों विस्थापितों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की जवाबदेही तय होनी चाहिए. 

  • मरियम ने कहा कि भारत मजबूत है और मोदी सरकार के नेतृत्व में यह मुद्दा उठाया जा सकता है.

  • सोलेमानखिल ने कहा, इस्लामाबाद की मिलिट्री डिक्टेटरशिप और रावलपिंडी के सैन्य जनरलों ने युद्ध को बिजनेस बना लिया है.

पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक: मरियम

मरियम इतने पर भी चुप नहीं हुईं. उन्होंने पाकिस्तान को 'मिलिट्री डिक्टेटरशिप' की सबसे बड़ी मिसाल बताते हुए पाक फौज पर हमला बोला. मरियम ने कहा रावलपिंडी के जनरल युद्ध से व्यापार करते हैं. पाकिस्तान मीडिया मैनिपुलेट करता है, ट्रोल अकाउंट बनाता है, नैरेटिव के जरिए झूठ फैलाता है. पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का ढोंग करता है, लेकिन असल में यह आतंकवाद का समर्थक है.'

'पाकिस्तान खतरा महसूस कर रहा'

सोलायमानखिल फिलहाल अमेरिका में रह रही हैं. वो लगातार पाकिस्तानी हमले को व्यवस्थागत आतंकवाद बताती आई है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने पाकिस्तानी हमले को लेकर कहा, 'हमें हैरानी नहीं है. यह हिंसा का वही तरीका है जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दशकों से भारत और अफगानिस्तान में फैलाती आ रही हैं, लेकिन युवा क्रिकेटरों, बच्चों और महिलाओं को मारे जाते देखना दिल दहला देने वाला है.'

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan Pakistan Tension

Trending news

भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील