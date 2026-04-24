तीन-तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती…क्या ये वॉर का काउंटडाउन है? सीजफायर के नाम पर ट्रंप ने कर दिया खेल

US Iran Tension Latest Updates in Hindi: बात और मुलाकात की संभावनाओं के बीच बीते 24 घंटे में 4 ऐसे संकेत मिले हैं, जिसे वॉर का काउंटडाउन माना जा रहा है. आज अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज ड्ब्ल्यू बुश United States Central Command यानी सेंटकॉम के क्षेत्र में पहुंच चुका है. सेंटकॉम अमेरिकी सेना का वो कमांड है, जो मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में सैन्य ऑपरेशन को संभालता है.

फिलहाल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज ड्ब्ल्यू बुश हिंद महासागर के सेंटकॉम क्षेत्र में आ चुका है. अब इस क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या तीन हो गई. जो एक दुर्लभ और शक्तिशाली तैनाती है. 2003 के इराक युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ इस क्षेत्र में मौजूद हैं.

अपने साथ 5 हजार सैनिकों को लाया युद्धपोत

एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज ड्ब्ल्यू बुश अपने साथ 5000 विशेष प्रशिक्षित सैनिक लेकर आया है. जबकि इस क्षेत्र में पहले से 50 हजार से ज्यादा अमेरिकी कमांडो मौजूद हैं. इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 का मरीन वर्जन तैनात है. जो अमेरिका के हमले की रेंज को कई गुना बढ़ा सकता है.

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इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इस वक्त रेड सी में मौजूद है.यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ईरान के सबसे नजदीक अरब सागर में डेरा डाले हुए है. ये तीनों कैरियर एक स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलते हैं. जिसमें 5 से 6 युद्धपोत, सपोर्टिंग शिप और सबमरीन मौजूद रहती हैं. इसके साथ चल रहे युद्धपोत हजारों टॉमहॉक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं.

तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त 270 फाइटर जेट्स और अटैक एयरक्राफ्ट से लैस हैं. जिसमें F-35 C, F-18 जैसे फाइटर जेट के साथ सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं. ये इतनी बड़ी तैनाती है, जो किसी मध्यम ताकत वाले देश को अकेले बहुत आसानी से परास्त कर सकती है. ये तीन कैरियर मिलकर 3-4 हफ्तों तक बिना रुके बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ सकते हैं.

सीजफायर का एलान बड़े हमले की तैयारी के लिए

इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अरब सागर में 17 युद्धपोतों के साथ ईरान की नाकेबंदी कर रहा है. इस नाकेबंदी की वजह से अब तक 35 ईरानी जहाज वापस भेजे जा चुके हैं. अमेरिका को अब तक ये नाकेबंदी जारी रखने में कोई परेशानी नहीं हुई है. ऐसे में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मिडिलईस्ट में एंट्री सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं हुई है. एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को सिर्फ तैनात रखने में रोजाना 8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 65 करोड़ रुपये का खर्च होता है.

इससे पहले ईरान भी आरोप लगा चुका है कि अमेरिका ने सीजफायर का एलान बडे हमले की तैयारी के लिए किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नया बयान भी इस आशंका को बढ़ा रहा है.

ट्रंप इससे पहले भी ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की धमकी दे चुके हैं. तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर ट्रंप ने अपनी धमकी की वजन बढ़ा लिया है. ईरान भी अमेरिका के मंसूबे को समझ रहा है. इसीलिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के मिडिल ईस्ट में पहुंचते ही ईरान के अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया है. यानी अब ईरान किसी भी वक्त होने वाले अमेरिकी हमले के लिए तैयार है.

इजरायल ने बढ़ा दी मिडिल ईस्ट की बेचैनी

इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री के एक बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट की बेचैनी और बढ़ा दी है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया. जिसके मुताबिक, इजरायल अब ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि नए टारगेट्स पहले से चिन्हित कर लिए गए हैं और इजरायली सेना हमले के साथ साथ रक्षा के लिए भी तैयार है. अब इजरायल सिर्फ अमेरिका की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है. इजरायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि इस बार का हमला और ज्यादा घातक होगा. जिसका निशाना ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स होंगे.

इजरायल की ओर से ईरान को पाषाण काल में वापिस ले जाने और खामेनेई के वंश को पूरी तरह खत्म करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल युद्ध खत्म करने की नीयत रखने वाले लोग कभी नहीं करते. डॉनल्ड ट्रंप तो अपनी बातों से पीछे हट भी सकते हैं. लेकिन इजरायल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता. इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान युद्ध के फिर से भड़कने की ओर इशारा कर रहा है.

भारत और चीन जैसे देश भी इस खतरे को महसूस कर रहे हैं. इसीलिए भारत और चीन दोनों ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान से निकलने की एडवाइजरी जारी की है. ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कोई भी भारतीय अभी ईरान नहीं आए. इसके अलावा जो भारतीय ईरान में मौजूद हैं, उनको भी जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा गया है.

जितना जल्दी हो सके, ईरान छोड़ दें नागरिक- भारत

दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे दूतावास के संपर्क में रहें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. भारतीयों से कहा गया है कि वो जमीनी रास्ते से ईरान से बाहर निकल जाएं.

इसका मतलब साफ है..भले ही अमेरिका की तरफ से सीजफायर का एलान किया गया है. लेकिन भारत सरकार इस सीजफायर को स्थायी नहीं मान रही. भारत सरकार को लगता है, इस क्षेत्र में स्थिति कभी भी खराब हो सकती है. ऐसे में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए ईरान नहीं आने और ईरान में मौजूद भारतीयों को फौरन यहां से निकलने के लिए कहा गया है.

भारत के बाद चीन ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने या किसी सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा है. चीन ने ईरान की स्थिति को नाजुक, जटिल और अनिश्चित बताया है. ईरान में चीनी दूतावास ने नागरिकों को सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों से दूर रहने के लिए भी कहा है. एशिया की दो महाशक्तियों की आशंकाएं पूरी तरह गलत भी नहीं है क्योंकि तेल बाजार से भी अब सीजफायर और वार्ता की उम्मीदों का खुमार उतर रहा है.

फिर दोबारा से बढ़ने लगा है तेल संकट

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर और होर्मुज खुलने के एलान के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी. शेयर बाजार भी बढ़ने लगा था. लेकिन वार्ता पर संकट ने बाजार के साथ-साथ तेल संकट को फिर से बढ़ा दिया है.

8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के एलान के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में 11 प्रतिशत की भारी गिरावट हुई थी. ब्रेंट क्रूड की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई. लेकिन आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल है. यानी अब तेल बाजार को भी युद्ध का डर सता रहा है.

8 अप्रैल को अमेरिका के कच्चे तेल का भाव 85 डॉलर प्रति बैरल हो गया था जबकि आज अमेरिका में क्रूड की कीमत 98 डॉलर प्रति बैरल है. वहीं मार्स क्रूड की बात करें तो 8 अप्रैल को सीजफायर के एलान के बाद ये 100 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया था . लेकिन आज मार्स क्रूड 116 डॉलर प्रति बैरल है.

तेल बाजार में लगी ये आग सारी दुनिया के लिए नया संकट है. अमेरिका-इजरायल या ईरान की तरफ से अगर कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ये संकट और गहराएगा.

लोगों को नहीं मिल रहे एलपीजी सिलेंडर

भारत पर भी इस संकट का असर दिखाई दे रहा है. युद्ध से पहले भारत जिस यूरिया को 490 डॉलर प्रति टन की कीमत पर खरीद रहा था. उसी यूरिया की कीमत 960 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है. यानी कीमतों में लगभग 90 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल आ चुका है. भारत, दुनिया में सबसे बड़ा यूरिया आयात करने वाला देश है. जिसे मजबूरी में ये सौदा करना पड़ रहा है. इससे सरकार पर भारी बोझ पड़ेगा . किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा.

होर्मुज ब्लॉक होने से LPG की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. इससे झारखंड में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों की रिफिल डिलीवरी में बैकलॉग हो गया है. यानी जितने सिलेंडर चाहिए उतने मिल नहीं रहे, इसलिए ऑर्डर जमा होते जा रहे हैं और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है. पूरे राज्य में 4 लाख से ज्यादा LPG रिफिल पेंडिंग हैं. हालांकि कंपनियां बहुत जल्द इसको सही करने का दावा कर रही हैं.

सरकार ने तेल और ऊर्जा संकट से निपटने की कोशिशें भी शुरू की हैं. सरकार ने फैसला किया है कि अब हवाई जहाज़ के ईंधन यानी ATF में 5 प्रतिशत एथेनॉल और SAF मिलाया जाएगा. SAF यानी Sustainable Aviation Fuel एक ऐसा ईंधन होता है, जो कचरे..बायोमास या पौधों से बनता है. ये पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक होता है. सरकार ये कदम तेल पर निर्भरता कम करने के लिए उठा रही है ताकि होर्मुज जैसे संकट के दौरान कुछ ईंधन देश में भी बन सके.

ये चीजें भी देश में हो गई हैं महंगी

ईंधन के अलावा एल्यूमीनियम..टंगस्टन, केमिकल और कच्चा माल भी महंगा हो गया है. खाद, गैस, तेल और उद्योगों के लिए जरूरी कच्चा माल महंगा होने से भारत में खेती, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ने की आशंका है. अगर लंबे वक्त तक ये स्थिति जारी रही तो कीमतें बढ़ सकती हैं.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कुछ घंटे पहले ईरान से भी एक बड़ी खबर आई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची...एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद जा सकते हैं. ईरान का ये प्रतिनिधिमंडल तीन देशों की यात्रा पर निकलेगा. इस्लामाबाद के बाद अराघची मास्को और मस्कट भी जाएंगे.

यानी ईरान इस वक्त अपने सहयोगी देशों से वार्ता कर रहा है. लेकिन इस दौरे पर अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है . क्या ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ संघर्ष विराम की शर्तों पर बातचीत करेगा, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है. यानी अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अभी भी अटकी हुई है. इस बीच ईरान के स्पीकर मोहम्मद गलिबाफ ने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह ईरान में आईआरजीसी और सरकार के बीच विवाद को बताया जा रहा है .