सबको एकसाथ भगाओ... जिन्होंने आपके देश अमेरिका को संवारा, उन भारतीयों से इतनी नफरत क्यों

Chandler Langevin remarks on deportations of Indians: आज भी नस्लवाद खत्म नहीं हुआ है. बहुत से श्वेत ऐसे हैं जो अप्रवासियों को हिकारत के नजरिये से देखते हैं. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में आज भी अश्वेतों को 'अफ्रीकी ब्लैक' और गेहुएं-ब्राउन लोगों को एशियाई कहकर उनसे ऐसी बदसलूकी होती है, मानो कि वो चोर उचक्के हों. अफसोस इस बात का भी है कि ऐसे लोगों में कुछ नेता भी हैं जिन्हें भारतीयों से दिक्कत है, इसलिए वो मौका मिलते ही भारतीयों के खिलाफ माहौल बनाकर जहर उगलते हुए उनके सामूहिक निर्वासन की मांग करने लगते हैं. ताजा मामले में अमेरिकी नेता चैंडलर लैंगविन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीयों के सामूहिक निर्वासन की मांग करते हुए तमाम बेतुकी बातें कही हैं.

विवादित बयान की आलोचना

लैंगविन ने सोशल मीडिया पर भारतीयों के सामूहिक निर्वासन की मांग करते हुए कई पोस्ट लिखकर भारतीय अमेरिकी समूहों, कांग्रेस सदस्यों और स्थानीय निवासियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया था. एक भी भारतीय... 'सबको एक साथ भगाओ' जैसी नफरती बातें करके भी जब उनका मन नहीं भरा तो आगे लैंगविन ने कहा, 'भारतीय हमारी जेबें खाली करने के लिए अमेरिका आते हैं और फिर भारत लौट जाते हैं या इससे भी खराब ये होता है कि वो कुछ भी काम करने लगते हैं यहीं बस जाने के लिए.'

'अपने घर में घिरे' मांगा गया इस्तीफा

फ्लोरिडा के नेता चैंडलर के विवादित बयानों का वहीं की नगर परिषद ने निंदा की है. वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा सिटी काउंसिल ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है. उन्हें कुछ कमेटियों से हटाने की बात भी कही गई है. लैंगविन के साथी परिषद सदस्यों ने 3-2 के बहुमत से उनके विवादित बयानों की निंदा करते हुए उनकाे इस्तीफे की मांग की.