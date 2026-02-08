Advertisement
Hindi Newsदुनियारेत के समंदर में निकला नायाब खजाना, क्या है न्यू मैक्सिको की रहस्यमयी 3400 साल पुरानी गुफा का राज?

रेत के समंदर में निकला 'नायाब' खजाना, क्या है न्यू मैक्सिको की रहस्यमयी 3400 साल पुरानी गुफा का राज?

यह गुफा सिर्फ एक जमी हुई बर्फ से कहीं ज़्यादा है. यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है. रिसर्चर्स को इस 'आइसकेव' में एक ही जगह पर बर्फ संरक्षण, सूक्ष्मजीव जीवन और ज्वालामुखी भूविज्ञान का अध्ययन का मौका मिलता है. इस बीच, यहां आने वाले पर्यटक 'आइसकेव' की अवास्तविकता से आकर्षित होते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:02 PM IST
अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के सूखे और तपते रेगिस्तान के बीच एक ऐसी रहस्यमयी गुफा मौजूद है, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है. इस तपते रेगिस्तान के बीच बर्फ की ये 3400 साल पुरानी रहस्यमयी गुफा किसी खजाने से कम नहीं है. यह गुफा वैज्ञानिकों से लेकर यहां आने वाले पर्यटकों तक हर किसी के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस गुफा के आसपास का इलाका बेहद गर्म और शुष्क है, लेकिन गुफा के भीतर तापमान हमेशा लगभग शून्य के नीचे बना रहता है. इस अनोखी गुफा को यहां के स्थानीय लोग 'आइस केव' के नाम से जानते हैं. 

इस रहस्यमयी गुफा को लेकर ऐसी मान्यता है कि ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी यह गुफा प्राकृतिक रूप से ठंडी हवा को भीतर फंसा लेती है, जिससे अंदर बर्फ पिघल नहीं पाती. गर्मियों में जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी गुफा के अंदर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत संरचना का बड़ा उदाहरण है, जहां हवा का प्रवाह और चट्टानों की बनावट मिलकर प्राकृतिक फ्रीजर का निर्माण कर देती है. यही वजह है कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में स्थित यह बर्फीली गुफा आज भी लोगों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

क्या है इस रेगिस्तानी 'आइसकेव' का रहस्य?
न्यू मैक्सिको की दरअसल बंडेरा आइसकेव एक लावा ट्यूब है. इस आइसकेव में ज्वालामुखी फटने के दौरान कभी सतह के नीचे पिघला हुआ लावा बहता था. जब ऊपर का लावा ठंडा हो गया, तो नीचे का पिघला हुआ लावा चलता रहा. आखिरकार, यह बह गया, जिसकी वजह से यहां एक खोखली सुरंग बन गई. यही वह गुफा है जिसे हम आज देखते हैं. इसका आकार ठंडी हवा को अंदर फंसा लेता है, जबकि झरझरी दीवारें रेगिस्तान की गर्मी को बाहर रखती हैं. बर्फ पिघलने और बारिश का पानी अंदर रिसता है और बर्फीली फर्श पर तुरंत जम जाता है. सदियों से इस गुफा में इसी तरह से बर्फ परत दर परत जमती गई और इस तपते रेगिस्तान में भी ये आश्चर्यजनक 'आइसकेव' बनकर तैयार हो गई.

'आइसकेव' को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का दावा है कि यही वजह है कि तपते रेगिस्तान के बीच भी ये गुफा लगातार इतनी ठंडी बनी हुई है. शून्य से नीचे के तापमान के बावजूद, गुफा पूरी तरह से निर्जीव नहीं है. आर्कटिक शैवाल बर्फीली सतह पर पनपते हैं. वे जमी हुई फर्श पर एक जीवंत नीली-हरी परत बनाते हैं. पर्यावरण के एक शिक्षक पॉल मॉर्मन ने बताया कि इतनी ठंडी जगह पर शैवाल का जीवित रहना उल्लेखनीय है. यह छोटे जीवन का चरम स्थितियों में खुद को बनाए रखना है. आप इसकी उम्मीद रेगिस्तान में नहीं करेंगे, फिर भी यह इस 'आइसकेव' में संभव है. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटकों को ऐसा लगता है कि इस 'आइसकेव' में एंट्री करने के बाद ऐसा लगता है कि कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं. 

रिसर्च सेंटर बना 'आइसकेव'
