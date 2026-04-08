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Hindi NewsदुनियाUS-Iran Ceasefire: सीजफायर है या मजाक? ईरान ने UAE-कुवैत पर दागीं मिसाइलें, इजरायल-होर्मुज को लेकर दी ये धमकी

US-Iran Ceasefire: सीजफायर है या मजाक? ईरान ने UAE-कुवैत पर दागीं मिसाइलें, इजरायल-होर्मुज को लेकर दी ये धमकी

Iran-US Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान तो हो गया. लेकिन लगता है कि उसको अमल में लाने में अभी काफी वक्त लगेगा. ईरान के सिरी द्वीप और लावन रिफाइनरी पर धमाके हुए तो उसने यूएई और कुवैत पर मिसाइलों की बारिश कर दी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:43 PM IST
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US-Iran Ceasefire: सीजफायर है या मजाक? ईरान ने UAE-कुवैत पर दागीं मिसाइलें, इजरायल-होर्मुज को लेकर दी ये धमकी

iran-US Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुए कुछ घंटे ही बीते हैं, लेकिन वह मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है. ईरान ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर जमकर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. दोनों देशों पर यह हमले ईरान की लावन रिफाइनरी और सिरी द्वीप पर धमाके के बाद हुए हैं.  

ईरान ने धड़ाधड़ दागीं मिसाइलें

ईरान के एक हाई लेवल मिलिट्री सूत्र के मुताबिक, शिया मुल्क ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमलों की एक सीरीज शुरू की है. यह एक चेतावनी संदेश है, जिसका मकसद लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में युद्धविराम लागू करवाना है. 

ईरानी सूत्र के मुताबिक, जब तक इजरायल लेबनान में युद्धविराम के लिए राजी नहीं हो जाता, तब तक दुश्मन का कोई भी तेल टैंकर या जहाज होर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजर पाएगा. जानकारी के मुताबिक, ईरान रेवॉल्यूशनरी गार्ड ऑपरेशन की 100वीं लहर में 9 मिसाइलें दागी गई हैं. दूसरी ओर ईरान ने भले ही इजरायल को लेबनान में अटैक रोकने की धमकी दी हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उस पर कोई असर पड़ा है. इजरायल ने 10 मिनट में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 स्ट्राइक्स की हैं.

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ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरान का कहना है कि UAE और कुवैत पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले, लवान द्वीप पर उसकी तेल सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई थे.

नेशनल ईरानी ऑयल रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक बयान में कहा कि ईरान के लावन द्वीप पर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर आज सुबह 06:30 GMT पर हमला हुआ. मेहर न्यूज़ एजेंसी ने कंपनी के हवाले से बताया, 'सुरक्षा और अग्निशमन दल आग पर काबू पा रहे हैं, उसे बुझा रहे हैं और परिसर को सुरक्षित कर रहे हैं.सौभाग्य से, कर्मचारियों को समय पर बाहर निकाल लिए जाने के कारण अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.'

कुवैत बोला-28 ड्रोनों से हुए हमले

कुवैत ने बताया कि उसकी सेनाओं ने 28 ईरानी ड्रोनों के एक जबरदस्त हमले का सामना किया. इनमें से कुछ ड्रोन देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित अहम ऑयल प्लांट्स और बिजली घरों से टकराए, जिसके बाद तेल के बुनियादी ढांचे, बिजली घरों और पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा.

यूएई बोला-17 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका

UAE के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेनाओं ने बुधवार को 17 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और 35 ड्रोनों को बीच में ही रोक दिया. हबशान गैस कॉम्प्लेक्स पर गिरे मलबे से आग लग गई, जिससे तीन लोगों को मामूली चोटें आईं. बहरीन ने बताया कि उसकी सेनाओं ने सुबह से अब तक 6 ईरानी मिसाइलों और 31 ड्रोनों को बीच में ही रोक दिया. इन हमलों के दौरान गिरे छर्रों के कारण सित्रा इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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