ईरान को तबाह करने की जिद! ट्रंप की रणनीति पर नेतन्याहू क्यों हैं खफा? इनसाइड स्टोरी

Iram war US vs Israel: जिस तालमेल के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, चंद घंटों में ईरानी लीडरशिप खत्म हो गई थी. अब वैसा तालमेल बीते दिनों की बात हो गई. ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने हैं. दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइंस बन रही हैं. ट्रंप चाहते हैं ईरान से डील और नेतन्याहू चाहते हैं जंग जारी रहे. कहने को ये नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद दो वाक्यों का है. लेकिन इसे इतने में समेटना आसान नहीं है.

सवाल नीति का नहीं नीयत का...

ईरान जंग को लेकर इजरायल और अमेरिका दोनों की ही मंशा अलग अलग थी. सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका चाहता था, ईरान में अयातुल्ला खामेनेई की सरकार हटे. वहां तख्ता पलट हो अमेरिका की शर्ते मानने वाले नेता की सरकार बने. अमेरिका की नजर ईरान के तेल भंडार और होर्मुज के नियंत्रण पर थी.

इजरायल की मंशा कुछ और थी...

इजरायल हर हाल में ईरान को कमजोर करना चाहता था. Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए जरूरी था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना.

इजरायली एजेंट्स ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा

अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम के बारे खूफिया सूचना दी.

ईरान के कमजोर होने से पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में इज़राइल ताकतवर होता है.

इसके लिए इजरायल और खासतौर पर नेतन्याहू, अमेरिका को पहले से ही ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाते रहे हैं. जब बराक ओबामा की सरकार थी, तब भी नेतन्याहू ने जंग का प्लान तैयार किया था. इसका खुलासा बराक ओबामा सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने किया है. उन्होंने बताया कि जुलाई 2009 में नेतन्याहू ने मुझसे कहा था कि ईरानी शासन कमजोर है और पहले ही हमले में ढह जाएगा. हालांकि मैंने उस समय ही नेतन्याहू से साफ कहा था कि वो पूरी तरह गलत हैं और ईरानी लोगों की मजबूती को कम आंक रहे हैं.

रॉबर्ट गेट्स से जो बात 17 साल पहले कही थी, वही बात ईरान के खिलाफ इस जंग में साबित हो रही है. ईरान के साथ 44 दिन की भीषण जंग और पिछले 40 दिन के भारी तनाव के बाद दोनों के ही मकसद पूरे होते नहीं दिख रहे. ईरान की लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वहां तख्ता पलट नहीं हुआ, ना ही संवर्धित यूरेनियम हाथ लगा और ना ही होर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हुआ. ऊपर से ईरान की पांच शर्ते, जिस पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं.

शांति के लिए ईरान की 5 शर्त

1- लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान समाप्त हो

2- ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएं जाएं

3- विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाए

4- ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए

5- होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता दी जाए

ईरान की इन्हीं शर्तों की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है. नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं

इसलिए भिड़े ट्रंप-नेतन्याहू

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई. अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए. ट्रंप ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है. इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन स्लेजहैमर’ नाम दिया जाना था. लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने एकतरफा ऐलान कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है.

ट्रंप ने कहा, 'कुछ देशों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, जैसा कि हम ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे. उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने कल किया जाने वाला हमला फिलहाल रोक दिया है. हो सकता है, कुछ सयम के लिए या हमेशा के लिए. क्योंकि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है. देखते हैं क्या नतीजा निकलता है .'

ट्रंप ने इस बयान में हमला रोकने की गुजारिश करने वाले देशों जैसे कतर, सऊदी अरब और UAE का नाम लिया. लेकिन यह पूरी बात इजरायल को नागवार गुजरी. नेतन्याहू जंग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं. अगर अधूरा छूटा, तो कुछ दिनों में ईरान फिर से ताकतवर बनकर उभरेगा और ये उसके हित में नहीं होगा.