Video: ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी आग, सभी फ्लाइट्स कैंसिल; एयरफोर्स-नेवी ने संभाला मोर्चा

Dhaka Airport Fire: ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार दोपहर आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, आग के कारण सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे गेट 8 के पास हुई. अग्निशमन सेवा के प्रवक्ता तल्हा बिन जशीम ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए शुरुआत में 9 अग्निशमन इकाइयां भेजी गईं और उसके तुरंत बाद 15 अतिरिक्त इकाइयां भेजी गईं.

#WATCH | A fire breaks out at the cargo terminal of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka, Bangladesh. All flights suspended. More details awaited. Visuals from the area. pic.twitter.com/ZHnvYFAxnR — ANI (@ANI) October 18, 2025

एयरफोर्स और नेवी ने संभाला मोर्चा

इस बीच हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया कि सभी विमान सुरक्षित हैं. स्थिति स्पष्ट होने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बांग्लादेश अग्निशमन सेवा, बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश वायु सेना सहित कई एजेंसियां ​​आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी हैं. वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयों और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की दो प्लाटून के साथ अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, कई आने वाली उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सिलहट के उस्मानी हवाई अड्डे पर भेज दिया गया है.