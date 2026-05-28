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रणवीर सिंह की 'धुरंधर' देख उड़े पाकिस्तान के होश; पूर्व ISI प्रमुख के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर किया ये फर्जी दावा! देखें Video

Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. पूर्व आईएसआई चीफ के बेटे अब्दुल्ला हामिद गुल ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' ने लिखी है और इसकी फंडिंग भी वहीं से हुई है. उन्होंने फिल्म में दिखाई गई गहरी आंतरिक जानकारियों पर हैरानी जताई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 08:47 AM IST
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Dhurandhar-Ranveer Singh
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Why Pakistan Is Afraid Of Dhurandhar Movie: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर स्पाई-एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की छप्परफाड़ सफलता पड़ोसी देश पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली इस फिल्म को लेकर अब पाकिस्तान की तरफ से अजीबोगरीब और बेबुनियाद दावे किए जाने लगे हैं. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल के बेटे अब्दुल्ला हामिद गुल ने इस फिल्म के खिलाफ जमकर जहर उगला है. अब्दुल्ला गुल ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की कहानी किसी लेखक ने नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) ने लिखी है और इसकी फंडिंग भी वहीं से हुई है.

फिल्म में डीप रूटेड इंफॉर्मेशन है: अब्दुल्ला गुल

दरअसल, एक पॉडकास्ट के दौरान अब्दुल्ला हामिद गुल का 'धुरंधर' फिल्म को लेकर गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने इस फिल्म को भारत का एक बड़ा प्रॉपगैंडा करार देते हुए कहा कि अभी यह जो इंडिया की एक फिल्म बनी है, पाकिस्तान के हवाले से, उसमें वे खुलेआम नाम ले रहे हैं. वह RAW की स्क्रिप्ट है. उसमें RAW की फंडिंग है. मैं मान ही नहीं सकता कि इसे इंडिया में किसी आम लेखक ने लिखा है. ये जो अचानक फिल्में बन रही हैं, इनका मकसद क्या है? ये क्या करना चाह रहे हैं? वे बलूचिस्तान के साथ खुद को रिलेट कर रहे हैं.

क्लिप्स देखकर मैं हैरान रह गया: पूर्व ISI चीफ का बेटा

अब्दुल्ला गुल ने आगे कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि उन्होंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी है और न ही उन्हें देखने का कोई शौक है. लेकिन, जब वह एक सीनियर पत्रकार के साथ बैठे थे, तो उन्होंने इस फिल्म के कुछ क्लिप्स दिखाए.
गुल के मुताबिक, वह उन क्लिप्स को देखकर हैरान रह गए. उन्होंने दावा किया कि फिल्म के अंदर इतनी 'डीप रूटेड इंफॉर्मेशन' दिखाई गई हैं, जो बिना किसी खुफिया एजेंसी के सहयोग के मुमकिन ही नहीं है.

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असली घटनाओं से प्रेरित है रणवीर सिंह की 'धुरंधर'

पड़ोसी देश में मचे इस बवाल के बीच आपको बता दें कि 'धुरंधर' अभिनेता रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो चुकी है. इस स्पाई-एक्शन थ्रिलर का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर आदित्य धर ने किया है. यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक नहीं है, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों (रॉ और आईबी) के कुछ बेहद संवेदनशील और गुप्त मिशनों पर आधारित है. फिल्म की कहानी रीयल-लाइफ घटनाओं जैसे ऐतिहासिक 'आईसी 814 हाईजैक' और 'भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले' से प्रेरित है. यही वजह है कि फिल्म की प्रामाणिकता और इसकी दमदार रिसर्च को देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की एजेंसियां पूरी तरह बौखला गई हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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