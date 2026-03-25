जब सब कुछ जम जाता है… तब ये फिश क्यों नहीं जमती? बर्फ से भी ठंडी दुनिया के 'धुरंधर' हैं ये जीव

Dhurandhar of Antarctica: धुरंधर2 का टशन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनियाभर में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. विदेशी नेता तक इसकी चर्चा कर रहे हैं. जमीन से लेकर आसमान तक, फ्लाइट में बैठे लोग फिल्म की कामयाबी और कमाई के बारे में जानने को बेताब हैं. समंदर में शिप चलाने वाले हिंदुस्तानी जहाजी भी शायद सोच रहे हों कि कब लंगर डालें, और भागकर धुरंधर द रिवेंज (Dhurandhar The Revenge) देख लें. जब धरती, आकाश और समुद्र हर जगह रणबीर की धूम है तो भला अंटार्कटिका को कैसे छोड़ सकते हैं. अब आपको मिलवाते हैं, पृथ्वी पर मौजूद सबसे ठंडी जगह के 'धुरंधरों' से जो माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से माइनस 100 डिग्री तक आराम से सरवाइव कर लेते हैं.

बर्फ से भी ठंडी दुनिया के सुपरहीरो

कभी सोचा है अंटार्कटिका का तापमान कितना होता है, जहां इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है. लेकिन वहां के जीव -50 डिग्री टेंपरेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं. अब आपको जिस मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी नहीं जमती. कौन है इस बर्फीले 'ल्यारी' का 'हमला अली मजारी' और कौन हैं उसके गैंग के बाकी एनिमल्स? आइए बताते हैं.

ये मछली अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में अपने खून के फ्रीजिंग पॉइंट से भी ठंडे पानी में मजे से तैरती है. पहली नजर में ये साइंस फिक्शन लगता है. लेकिन ये हकीकत है. मिलिए इन अंटार्कटिक नोटोथेनियोइड (Antarctic Notothenioids) से, इन मछलियों के एक ग्रुप ने कुछ खास चीज बनाई है, वो है- एंटीफ्रीज खून.

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एंटीफ्रीज खून वाली अंटार्कटिक नोटोथेनियोइड मछली

ज्यादातर जानवरों का खून करीब -0.5°C पर जम जाता है, लेकिन दक्षिणी महासागर जहां पानी रेगुलर -1.8°C से नीचे चला जाता है. इस ठंड से बचने के लिए, नोटोथेनियोइड मछलियां अपने खून में खास एंटीफ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन (AFGPs) बनाती हैं, जो छोटे बर्फ के क्रिस्टल से जुड़कर उन्हें बढ़ने से रोकते हैं. यह बायोलॉजिकल 'एंटीफ्रीज' उन्हें ऐसे पानी में घूमने और खाने में मददगार साबित होते हैं, वरना ज्यादातर समुद्री जीव वहीं ठंड से मर जाते.

जीवित रहने का विज्ञान

सबसे ज्यादा रिसर्च की गई प्रजातियों में एक ब्लैकफिन आइसफिश है, जिसमें न केवल एंटीफ्रीज प्रोटीन होते हैं, बल्कि ये एकमात्र ज्ञात रीढ़ वाली जीव है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. इसका मतलब है ये कि उनके खून में कम ऑक्सीजन होती है, लेकिन अंटार्कटिका का ऑक्सीजन से भरपूर ठंडा पानी इसकी भरपाई कर देता है.

एंटीफ्रीज खून वाली अंटार्कटिक नोटोथेनियोइड मछली के साथ-साथ एम्परर पेंगुइन और वेडेल सील जैसे दूसरे अनोखे जानवरों के बारे में जानिए, जिन्होंने धरती के सबसे मुश्किल मौसम में जिंदा रहने के लिए खुद को ढाल लिया है.

अंटार्कटिका के 'धुरंधर' कैसे जिंदा रहते हैं?

सिर्फ मछलियों ने ही ठंड में जिंदा रहने के लिए खुद को ढालने का हुनर नहीं सीखा है. अंटार्कटिका में जंगली जानवरों की एक अनोखी प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से हर एक की भयानत ठंड को बर्दाश्त करने की अपनी काबिलियत है.

एम्परर पेंगुइन: पेंगुइन प्रजाति में सबसे बड़े, एम्परर, कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी का माहौल बनाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं. उनके कसकर बंधे हुए पंख और शरीर में मौजूद फैट की एक खास परत उन्हें -60°C तक के तापमान में भी मजबूत बनाए रखने में मदद करती है.

वेडेल सील: ये गहरे गोता लगाने वाले मैमल एक घंटे से ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं और सिर्फ अपनी मूंछों का इस्तेमाल करके मोटी समुद्री बर्फ के नीचे चल सकते हैं.

अंटार्कटिक क्रिल: हालांकि छोटे, क्रिल ने अंटार्कटिक फूड चेन की नींव रखी. कुछ प्रजातियां कमी के समय अपने शरीर को सिकोड़ सकती हैं या मैच्योर होने में देरी कर सकती हैं, यह उनकी खुद को जिंदा रहने की एक शातिर रणनीति है.

स्नो पेट्रेल: ये सुंदर सफेद पक्षी चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाते हैं और मछली और क्रिल खाते हैं, और तेज़ हवा वाले, ठंडे हालात में भी फलते-फूलते हैं.

ये खतरे में क्यों हैं?

एंटीफ्रीज मछली और उनके पड़ोसी बर्फ पर रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुके हैं. लेकिन अब सब खतरे में हैं. क्लाइमेट चेंज से दक्षिणी महासागर गर्म हो रहा है, समुद्री बर्फ कम होती है. ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है. पानी का खारापन बढ़ रहा है. पूरी फूड चेन में रुकावट आ रही है. पिघलते ग्लेशियर और समुद्र का बढ़ता तापमान इन मछलियों के लिए घातक है. क्योंकि वे ठंडे माहौल में खुद को ढाल चुकी हैं. अभी क्रिल की आबादी, जो व्हेल, पेंगुइन और सील के लिए सबसे बड़ा फूड सोर्स है, कुछ इलाकों में पहले से ही कम हो रही हैं.

अंटार्कटिका के जीव दूर लग सकते हैं, लेकिन वे सभी पृथ्वी के शेयर्ड इकोसिस्टम का हिस्सा हैं. उन सबका जिंदा रहना हमारे अपने इकोसिस्टम से जुड़ा है.