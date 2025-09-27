'मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी... वापस जाओ-वापस जाओ', चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रवासी बांग्लादेशियों ने खोला मोर्चा

Protest against Bangladesh Govt: बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुए देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की इंतहा करने का आरोप लगाया है. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने 'यूनुस पाकिस्तानी है'. 'मोहम्मद यूनुस वापस जाओ' जैसे नारे लगाए. आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आका और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के राज में बीते एक साल और एक महीने में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है. पिछले साल बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा का त्योहार नहीं मना पाए थे. इस बार भी हालात अच्छे नहीं हैं.

बांग्लादेश में 'गंभीर स्थिति'

#WATCH | New York | Dr Siddiqur Rahman, President of US Awami League says, "We have organised this demonstration against the illegal, unconstitutional, interim government head Dr Yunus...There is no law and order in the country...He does not belong to Bangladesh; he belongs to…

एएनआई से बात करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं. खासकर यूनुस के सत्ता में आने के बाद से, हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों सहित अल्पसंख्यकों को हत्याओं का सामना करना पड़ा है और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए हैं. हम अवैध यूनुस शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2024 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा कारणों से देश छोड़ना पड़ा और यूनुस ने देश पर कब्जा कर लिया.तब से, 5 अगस्त से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों की हत्या की जा रही है.'

#WATCH | New York | A protestor says, "We are protesting against the illegal Yunus regime, as after the 5th of August 2024, former Prime Minister Sheikh Hasina had to leave the country for security reasons and Yunus captured the country and since then, minorities, Hindus and…

प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा, 'बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब है और यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं. यूनुस को सत्ता छोड़नी चाहिए और चुनाव कराना चाहिए.'

चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के सामने यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, वो बांग्लादेश को तालिबानी और आतंकी देश बना रहे हैं. वो हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करवा रहे हैं. हम पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग करते हैं, जिन्हें गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा है.'