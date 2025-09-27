Advertisement
trendingNow12938239
Hindi Newsदुनिया

'मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी... वापस जाओ-वापस जाओ', चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रवासी बांग्लादेशियों ने खोला मोर्चा

Bangladesh news: प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के सामने यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, वो बांग्लादेश को तालिबानी और आतंकी देश बना रहे हैं. वो हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करवा रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी... वापस जाओ-वापस जाओ', चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रवासी बांग्लादेशियों ने खोला मोर्चा

Protest against Bangladesh Govt: बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुए देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की इंतहा करने का आरोप लगाया है. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने 'यूनुस पाकिस्तानी है'. 'मोहम्मद यूनुस वापस जाओ' जैसे नारे लगाए. आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आका और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के राज में बीते एक साल और एक महीने में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है. पिछले साल बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा का त्योहार नहीं मना पाए थे. इस बार भी हालात अच्छे नहीं हैं.

बांग्लादेश में 'गंभीर स्थिति'

एएनआई से बात करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं. खासकर यूनुस के सत्ता में आने के बाद से, हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों सहित अल्पसंख्यकों को हत्याओं का सामना करना पड़ा है और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए हैं. हम अवैध यूनुस शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2024 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा कारणों से देश छोड़ना पड़ा और यूनुस ने देश पर कब्जा कर लिया.तब से, 5 अगस्त से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों की हत्या की जा रही है.'

प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा, 'बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब है और यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं. यूनुस को सत्ता छोड़नी चाहिए और चुनाव कराना चाहिए.'  

ये भी पढ़ें- रूसी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, BRICS की बैठक में बनाई रणनीति; किधर था निशाना

चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र के सामने यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, वो बांग्लादेश को तालिबानी और आतंकी देश बना रहे हैं. वो हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करवा रहे हैं. हम पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग करते हैं, जिन्हें गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा है.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;