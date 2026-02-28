'खामेनेई जिंदा नहीं है, तानाशाह मारा गया', ईरान से जंग के बीच नेतन्याहू का दावा

Iran Supreme Leader Ali Khamenei killed: इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का दावा किया जा रहा है. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमले में खामेनेई संभवत: अब इस दुनिया में नहीं है. नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- 'तानाशाह मारा गया.' उनकी मौत हो चुकी है. इससे पहले इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि इजरायली फौजों यानी आईडीएफ के हमले में खामेनेई मारे गए हैं.

इजरायली मीडिया चैनल 12 (times of Israel) ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सुबह से अबतक ईरान को हुए ओवरआल अनुमान लगाते हुए दावा किया कि संयुक्त हमले में खामेनेई मारे गए हैं. इसके साथ ही ईरानी रक्षा मंत्री के हमले में मारे जाने का दावा भी किया गया है.

इजरायली पीएम का दावा- खामेनेई के मारे जाने की संभावना

आपको बताते चलें कि नेतन्याहू ने अपने बयान में संभवत: शब्द का इस्तेमाल किया है. हिब्रू भाषा के शुरुआती ट्रांसलेशन के अनुवाद से ये जानकारी आ रही है. फिलहाल ज़ी न्यूज़ खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं करता है. इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमलों का दौर अभी जारी रहेगा. वहीं जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू का अपने बयान में खामेनेई के जीवित न होने की बात कहना इजरायल की अगली रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

नेतन्याहू ने कहा, ' हमारे हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम अहम लोग मारे गए हैं. हमने ईरान के टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया है. कई न्यूक्लियर अधिकारी मारे गए हैं. सबूत कहते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं हैं.'

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख कमांडर मोहम्मद पाकपुर मारे गए हैं. हालांकि, तेहरान की ओर से अभी तक उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ अली खामेनेई के अमेरिका-इजरायल हमले में मारे जाने की पुष्टि नहीं करता है.