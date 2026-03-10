Advertisement
कल तक मौलवी, आज आयतुल्ला! बिना धार्मिक योग्यता के खामेनेई के बेटे मोजतबा बने सुप्रीम लीडर? ईरान में नया विवाद

कल तक मौलवी, आज आयतुल्ला! बिना धार्मिक योग्यता के खामेनेई के बेटे मोजतबा बने सुप्रीम लीडर? ईरान में नया विवाद

Mojtaba Khamenei Religious Qualifications Controversy: ईरान में अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. सवाल उठ रहा है कि जिन्हें अब तक 'हुज्जत-उल-इस्लाम' कहा जाता था, वे अचानक 'आयतुल्ला' कैसे बन गए. आलोचकों का कहना है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है, जिससे ईरान में वंशवाद की बहस फिर तेज हो गई है. समझते हैं पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 10, 2026, 11:11 AM IST
कल तक मौलवी, आज आयतुल्ला! बिना धार्मिक योग्यता के खामेनेई के बेटे मोजतबा बने सुप्रीम लीडर? ईरान में नया विवाद

Mojtaba Khamenei Religious Qualifications: ईरान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद उनकी धार्मिक योग्यता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. आलोचकों का कहना है कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक “हुज्जत-उल-इस्लाम” यानी मध्यम स्तर के मौलवी के रूप में जाना जाता था, वह अचानक “आयतुल्ला” कैसे बन गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही मोजतबा खामेनेई को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई, सरकारी मीडिया और समर्थक संस्थानों ने उन्हें आयतुल्ला कहना शुरू कर दिया.यही वजह है कि ईरान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले पर बहस तेज हो गई है. 

धार्मिक पदवी को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

शिया इस्लाम में धार्मिक पदों की एक स्पष्ट व्यवस्था होती है.“हुज्जत-उल-इस्लाम” को मध्यम स्तर का धार्मिक दर्जा माना जाता है, जबकि “आयतुल्ला” एक वरिष्ठ धार्मिक विद्वान को कहा जाता है, जिसे इस्लामी कानून पर स्वतंत्र राय देने का अधिकार होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि आयतुल्ला बनने के लिए कई सालों की पढ़ाई, शोध और अन्य बड़े धार्मिक विद्वानों की मान्यता जरूरी होती है. लेकिन मोजतबा खामेनेई के मामले में यह बदलाव बेहद तेजी से हुआ, जिससे विवाद खड़ा हो गया.

पहले भी उठ चुका है वंशवाद का मुद्दा

ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर हुसैन मौसवी ने 2022 में एक पत्र लिखकर इस तरह के सत्ता हस्तांतरण पर सवाल उठाया था.उन्होंने कहा था कि क्या ईरान में फिर से राजवंश जैसी व्यवस्था लौट रही है, जहां पिता के बाद बेटा ही सत्ता संभालेगा. उनके इस बयान पर उस समय काफी विवाद हुआ था.लेकिन अब मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में आने के बाद वही सवाल फिर चर्चा में हैं.

मोजतबा खामेनेई की पढ़ाई और धार्मिक पृष्ठभूमि

सरकारी मीडिया के मुताबिक मोजतबा खामेनेई ने कोम के धार्मिक संस्थानों में पढ़ाई की है. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कई बड़े आयतुल्लाें के साथ इस्लामी कानून और फिक्ह की पढ़ाई की. ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने “दर्स-ए-खारिज” जैसे उच्च स्तर की धार्मिक पढ़ाई भी की है. यह शिया इस्लामी शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है. हालांकि स्वतंत्र विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी धार्मिक योग्यता के बारे में पहले ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं थी.

मोजतबा खामेनेई के पिता के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था 

दिलचस्प बात यह है कि मोजतबा खामेनेई के पिता अली खामेनेई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 1989 में जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी का निधन हुआ, तब अली खामेनेई राष्ट्रपति थे और उन्हें भी उस समय “हुज्जत-उल-इस्लाम” माना जाता था. लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्हें भी आयतुल्लाह कहा जाने लगा.बाद में संविधान में बदलाव कर दिया गया ताकि सुप्रीम लीडर बनने के लिए ग्रैंड आयतुल्लाह होना जरूरी न रहे.

मोजतबा खामेनेई को धार्मिक वैधता दिलाने की हो रही कोशिश?

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोजतबा खामेनेई को धार्मिक वैधता देने के लिए सरकारी मीडिया उनकी छवि एक बड़े धार्मिक विद्वान के रूप में पेश कर रहा है. हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस फैसले से ईरान की राजनीति में वंशवाद की बहस और तेज हो सकती है.

