क्या मिस्र की आखिरी रानी ने खुद को सांप से कटवाया था? क्यों क्लियोपेट्रा की मौत पर वैज्ञानिकों को नहीं यकीन

पिछले कई सदियों से मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा की मौत रहस्य का विषय है. पिछले अलग-अलग शोध में कई दावे किए जा चुके हैं. फिल्मों, किताबों और यही बताया गया है कि मिस्र की आखिरी रानी ने अपने राज्य के रोम के हाथों गिरने के बाद अपने महल में एक जहरीले सांप को खुद को काटने दिया था. वैज्ञानिक आज भी इस कहानी को सही नहीं मानते हैं.

दरअसल, आधुनिक वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि फिल्मों और किताबों में दिखाई और सुनाई यह कहानी पूरी तरह सही नहीं हो सकती है. बता दें कि क्लियोपेट्रा VII मिस्र की अंतिम राजवंश (टॉलेमी वंश) की रानी थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी मौत 30 ईसा पूर्व में केवल 39 साल की उम्र में हो गई थी.

क्या कहती है पूरी कहानी?

रोमन लेखकों की मानें, तो क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय खुदकुशी को चुना. ऑक्टेवियन ही आगे चलकर सम्राट अगस्तुस बने थे. परंपरागत कहानी बताती है कि क्लियोपेट्रा ने अपने मकबरे में अंजीर की टोकरी में एक जहरीला सांप छुपवाकर मंगवाया.

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बताया जाता है कि सांप ने पहले क्लियोपेट्रा को काटा और उसके बाद उनकी दो सेविकाओं चार्मियन और इरास को भी काट लिया था. सांप के काटने से तीनों की मौत हो गई थी. बता दें कि यह कहानी इसलिए भी लोकप्रिय हुई, क्योंकि सांप मिस्र की राजसी का प्रतीक भी माना जाता था.

वैज्ञानिकों ने सदियों पुरानी कहानी पर किया नया खुलासा

अब क्लियोपेट्रा की मौत पर नई शोध सामने आई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के शोधकर्ताओं ने इस कहानी पर सवाल उठाए और कहा कि मिस्री कोबरा सांप काफी बड़ा होता और इतना बड़ा सांप अंजीर की टोकरी में कैसे आसानी से छिपाकर लाया जा सकता है.

वैज्ञानिकों ने तथ्य दिया है कि एक सां तीन लोगों को इतनी जल्दी नहीं मार सकता है. वैज्ञानिकों ने कहा कि कई बार सांप ड्राई बाइट करते हैं, इसका मतलब है कि वह जहर छोड़ते ही नहीं. जहर छोड़ने के तुरंत बाद किसी की मौत नहीं होती काफी समय तक दर्द और बेचैनी के बाद मौत होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि एंड्रयू ग्रे के अनुसार, सांप अपना जहर बचा कर रखते हैं. यही कारण है कि सांप से तीन मौतें होना असंभावित है.

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क्या वास्तव में जहर से हुई थी क्लियोपेट्रा की मौत?

क्लियोपेट्रा की मौत एक तरीके से आज भी एक अनसुलझा रहस्य है. इतिहासकार और लेखक दावा करते हैं कि सांप के काटने से ही मौत हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य कुछ और कहता है. कई इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने जहर पी लिया होगा. प्राचीन मिस्र में लोग जड़ी-बूटियों और दवाओं के बारे में काफी जानते थे.

इसके अलावा जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ शेफर का कहना है कि क्लियोपेट्रा ने शायद हेमलॉक, अफीम जैसे जहरीली वस्तुओं का मिश्रण पी लिया होगा. इस कारण भी उनकी मौत हो सकती है.

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