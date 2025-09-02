भारत ने निकाली अपनी दुश्मनी, SCO में सदस्य नहीं बनने दिया...पाकिस्तान का 'जिगरी दोस्त' अजरबैजान बौखलाया, लगाया सनसनीखेज आरोप
Advertisement
trendingNow12905782
Hindi Newsदुनिया

भारत ने निकाली अपनी दुश्मनी, SCO में सदस्य नहीं बनने दिया...पाकिस्तान का 'जिगरी दोस्त' अजरबैजान बौखलाया, लगाया सनसनीखेज आरोप

India blocked Azerbaijan application to join SCO: अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर SCO में उनकी सदस्यता रोकने का आरोप लगाया है. तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान उन्होंने कहा कि भारत उनकी पाकिस्तान से दोस्ती से जलता है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 02, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत ने निकाली अपनी दुश्मनी, SCO में सदस्य नहीं बनने दिया...पाकिस्तान का 'जिगरी दोस्त' अजरबैजान बौखलाया, लगाया सनसनीखेज आरोप

Azerbaijan On SCO Member: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पूर्ण सदस्यता के लिए अजरबैजान के अरमानों पर पानी फिर गया है. जिसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में उनकी पूर्ण सदस्यता रोकने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि भारत ने यह कदम पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की गहरी दोस्ती से जलन के चलते उठाया. यह बयान 1 सितंबर को तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया, जहां अलीयेव ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की.

अजरबैजान का भारत पर हमला
SCO शिखर सम्मेलन 2025 में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर तीखा हमला बोला. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा, "भारत हमारी SCO सदस्यता को बार-बार रोक रहा है. यह सब हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से है. भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमसे दुश्मनी निकाल रहा है." अजरबैजानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है. अजरबैजानी न्यूज पोर्टल्स के अनुसार, राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है.

पाकिस्तान-अजरबैजान की 'जिगरी' दोस्ती
अलीयेव ने साफ कहा कि भारत के विरोध के बावजूद अजरबैजान पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा. उन्होंने अप्रैल-मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव का जिक्र किया, जब अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था. शहबाज शरीफ ने इसके लिए अजरबैजान का शुक्रिया अदा किया और दोनों देशों के बीच भाईचारे की तारीफ की. अजरबैजान का कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) में उसकी हिस्सेदारी भारत की चिंता का बड़ा कारण है.

Add Zee News as a Preferred Source

SCO में भारत की रणनीति
SCO एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और मध्य एशियाई देश शामिल हैं. अजरबैजान अभी "संवाद भागीदार" है और लंबे समय से पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहा है. लेकिन भारत ने कथित तौर पर इसका विरोध किया. जानकारों का कहना है कि भारत को अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की के साथ रणनीतिक गठजोड़ खटकता है. खासकर, अजरबैजान का कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में रुख और BRI प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी भारत के लिए चिंता का सबब है.

भारत की चिंताएं
भारत का मानना है कि अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की के साथ गठजोड़ उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान का रुख और BRI में उसकी भागीदारी भारत को परेशान करती है, क्योंकि BRI का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है. भारत ने SCO में अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान की राह में रोड़े अटकाए हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Azerbaijan

Trending news

मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
;