मरीन ट्रेनर किलर व्हेल के साथ दिखा रही थी करतब, अचानक हमला कर उतारा मौत के घाट, जान लें वायरल वीडियो का सच

Jessica Radcliffe Orca Viral Video: डिजिटल के इस दौर में अब सच और झूठ के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असलियत में वो झूठे होते हैं. ताजा मामला भी इसी तरह के वायरल वीडियो का है, जिसमें दावा किया गया कि 'जेसिका रैडक्लिफ' नाम की एक मरीन ट्रेनर को लाइव शो के दौरान ऑर्का (किलर व्हेल) ने मार डाला. ये वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन वीडियो की सच्चाई क्या है? नीचे जानते हैं.

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जेसिका रेडक्लिफ नाम की एक मरीन ट्रेनर को एक ओर्का ने मार डाला है. इस वीडियो क्लिप में एक मरीन पार्क में हुई हिंसक घटना को दिखाया गया है, जहां एक ओर्का लाइव शो के दौरान दर्शकों के सामने एक महिला पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. इस क्लिप में आगे दावा किया गया कि रेडक्लिफ पैसिफिक ओर्का हमले के बाद दर्शकों के सामने ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वीडियो असली है?

हालांकि, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स (आईबीटी) द्वारा की गई फैक्ट-चेक से पता चला है कि यह घटना पूरी तरह से मनगढ़ंत थी. कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड, विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट या विश्वसनीय स्रोत मौजूद नहीं है जो रेडक्लिफ के सात इस तरह की घटना की पुष्टि करता हो. वोकल मीडिया के फैक्ट -चेकर्स को मरीन पार्क के रिकॉर्ड, पब्लिक डेटाबेस या समुद्री सुरक्षा रिपोर्टों में भी उनके नाम का कोई जिक्र नहीं मिला. ऑफिशियल लॉग में पार्क में ऐसे किसी भी हमले का कोई विवरण नहीं है. जबकि आमतौर पर समुद्री पार्कों में ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में प्रोटोकॉल होता है.

AI वीडियो और एक्सपर्ट्स

रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल वीडियो की जांच करने वाले एक्सपर्ट्स ने पाया कि इसे एआई-वॉयसओवर और पुराने फुटेज का इस्तेमाल करके बनाया गया था. द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ एडिशंस में यह दावा भी जोड़ा गया था कि पानी में Menstrual Blood ने व्हेल को उकसाया था. लेकिन इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के वीडियो अक्सर झूठी होती है. ये इसलिए ऐसा किया जाता है, ताकि उनका प्रभाव बढ़े और ऑनलाइन ज़्यादा शेयरिंग को बढ़ावा मिले.

जब सीवर्ल्ड के ट्रेनर की ओर्का से मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी

साथ ही, वीडियो की आगे की जांच से पता चलता है कि शायद ओर्का और ट्रेनर्स से जुड़ी रियल ट्रेजिडीज के फुटेज का इस्तेमाल झूठ को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया गया था. दरअसल, 2010 में सीवर्ल्ड के ट्रेनर डॉन ब्रांच्यू की फ्लोरिडा में एक ओर्का से मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी. वहीं, एक साल पहले स्पेनिश ट्रेनर एलेक्सिस मार्टिनेज की टेनेरिफ़ के एक समुद्री पार्क में इसी तरह की एक घटना में जान चली गई थी. दोनों घटनाओं को मीडिया में बड़े पैमाने कवर किया गया था और बाद में ब्लैकफिश जैसी डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाया गया था.