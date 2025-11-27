Advertisement
US News: क्या 'भाड़े के सैनिक' ने वॉशिंगटन में NSG के 2 जवानों को मारा? इस दावे से अमेरिका में गर्माई राजनीति

Washington Firing News: वॉशिंगटन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के 2 जवानों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई. अब ताजा दावा सामने आया है कि यह वारदात अमेरिकी सेना की ओर से लड़ने वाले 'भाड़े के सैनिक' ने की है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:29 PM IST
Washington Firing News Latest Updates: वॉशिंगटन डीसी में हुए फायरिंग कांड में नेशनल गार्ड के 2 जवानों की मौत के बाद जांच तेज हो गई है.जांच एजेंसियां इसे संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही हैं. इसी बीच अमेरिकी राइट-विंग कमेंटेटर निक फुएंटेस ने दावा किया है कि हमला करने वाला अफगान नागरिक कोई छुपा तालिबानी आतंकी नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना का सहयोगी रह चुका है. उनकी टिप्पणी के बाद मामला और विवादों में घिर गया है और लोग तरह-तरह की अटकलबाजियां लगा रह हैं. 

फुएंटेस का क्या दावा है?

निक फुएंटेस ने अपनी ऑनलाइन स्ट्रीम में कहा कि आरोपी रहमानुल्लाह लाकनवाल असल में तालिबान से जुड़ा व्यक्ति आतंकी नहीं था बल्कि वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुका था. उनका कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान से निकाले गए कई अफगान नागरिक असल में शरणार्थी नहीं. वे अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले लोग थे. जिन्हें तालिबान से खतरे की वजह से अमेरिका लाया गया था. फुएंटेस ने उन्हें अमेरिकी की ओर से भाड़े पर लड़ने वाला सैनिक तक बताया.

कौन है आरोपी रहमानुल्लाह लाकनवाल?

फायरिंग कांड के आरोपी रहमानुल्लाह लाकनवाल (29) ने कंधार में अफगान सेना में काम किया था और अमेरिकी स्पेशल फोर्स के साथ भी जुड़ा रहा था. इसी दौरान वह एक लड़ाई में घायल भी हुआ था. उसे तालिबान से बचाकर 2021 में अमेरिका लाया गया था. यहां आने के बाद वह वॉशिंगटन के बेलीन्हम इलाके में रहता था, जहां अफगान शरणार्थियों को बसाया गया था. उसका वीजा इस साल सितंबर में खत्म हो गया था. उसके बाद से वह देश में ओवरस्टे कर रहा था. 

आखिर कैसे हुई ये आतंकी घटना?

पुलिस का कहना है कि लाकनवाल फर्गट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास छिपकर बैठा था. उसी दौरान दो जवान पेट्रोलिंग पर निकले तो उसने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. एक महिला जवान को पहले सीने में और फिर सिर में गोली लगी, वहीं दूसरा जवान भी गोली लगने से घायल हो गया. जबकि तीसरे जवान ने जवाबी कार्रवाई कर हमलावर को रोक लिया. जवान के पलटवार में हमलावर को चार गोलियां लगीं और वह बुरी तरह घायल हो गया. उसे लगभग निर्वस्त्र हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

आरोपी ने आखिर क्यों किया हमला?

पुलिस ने अभी तक आरोपी का मकसद साफ नहीं किया है. ऐसे में यह सवाल सबको परेशान कर रहा है कि क्या यह कोई आतंकी साजिश थी या अन्य निजी मकसद? FBI इस हमले को मामले को संभावित आतंकी हमले के रूप में जांच रही है. जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह सवाल अंधेरे में ही रहेगा.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

US News in Hindi

